國家表演藝術中心 朱宗慶續任董事長

續任董事長一職的朱宗慶是朱宗慶打擊樂團創辦人、前台北藝術大學校長，不論是行政營運或藝術上的能力成就都受到肯定。朱宗慶在接受中央社記者訪問時表示，十分感謝文化部的信任，目前訂於4月2日召開第一次董事會，會後將再對外說明新任董事會的工作重點並發布台北國家兩廳院與台中國家歌劇院的新任藝術總監名單。

文化部今天發布新聞稿，公布國表藝中心第二屆董監事名單，董事15人為朱宗慶、吳靜吉、劉富美、鍾政瑩（鍾喬）、林淑真、鄭榮興、蘇昭英、路之‧瑪迪霖、朱士廷、高志尚、許勝傑、蔡長海、楊子葆、蔡清華、章文樑。監事5人為童子賢、楊其文、陳玲玉、張敏玉及李秋月。

（中央社記者汪宜儒台北23日電）國家表演藝術中心第二屆董監事人選出爐，經文化部依規定報請行政院核定後，由朱宗慶續任董事長一職。

國表藝中心成立於103年4月2日，以「一法人多館所」型態營運，是台灣第一個中央級藝術類型的行政法人機構，下轄台北國家兩廳院、台中國家歌劇院與今年10月將啟用的高雄衛武營國家藝術文化中心及國家交響樂團。

依「國家表演藝術中心設置條例」規定，每屆國表藝中心董監事任期4年，第二屆董監事任期自今年4月2日起至111年4月1日止。

朱宗慶強調，他服務表演藝術圈的初心不變，國表藝中心除了全力追求打造國際一流劇場、成為全民共享文化園區的願景外，也將持續建立制度平台，整合劇場驅動的資源能量，期盼能成為藝術工作者的家、民眾生活的一部分。

文化部部長鄭麗君對於第一屆董監事表達由衷的感謝，也期盼第二屆董監事接棒之後，能持續擴大台灣表演藝術的能量，展現台灣多元豐富的文化，再創表演藝術的新時代。

針對董監事名單，文化部也說明，第二屆董事除政府機關代表外，另包括表演藝術領域專家學者、文化教育界人士，以及民間企業經營、管理專家、社會公正人士，並兼顧族群、區域及性別比例分配。（編輯：黃瑞弘）1070323