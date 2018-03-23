掘土造練習場 日南自行車訓練場盼優化

（中央社記者趙麗妍台中23日電）台中市日南國中自行車隊利用整理籃球場時挖掘出來的泥土，塑造自行車戶外教育基地的越野場地，環境惡劣，選手們現正備戰2019東亞青年運動會，盼場地能優化，提高競賽成績。
日南國中去年在全中運自由車錦標賽囊括國中男女組團體總冠軍，但訓練場地的自行車戶外教育基地卻十分克難，台中市議員吳敏濟今天邀集相關單位會勘，協助爭取經費將場地優化。
車隊選手陳瑞芳表示，以往校內沒有訓練場地，車隊要騎到校外借場地使用，來回花很多時間，路上車多也危險。
日南國中校長舒富男指出，校內越野場地方便選手就近訓練，但場地排水不良，一場大雨要10天才可恢復訓練，圍牆的支撐鋼柱斜出，木棉花樹皮有尖刺，需要用軟墊包覆，跑道周圍也需要植草減低摩擦力，保護摔車選手安全。
舒富男說，目前選手們正在備戰明年的東亞青運，希望藉由此次的整修，將場地優化，提高競賽成續，並消除潛在的安全疑慮。
吳敏濟表示，大甲是自行車產業重鎮，日南國中重點發展自行車運動成績斐然，希望市府寬列經費，協助改善各項設施。
台中市教育局國中教育科長李真玲表示，改善場地教育局責無旁貸，她會彙整資料儘速完成評估，提供必要的協助。（編輯：黃于）1070323