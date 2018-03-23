穎漢獲歐系客戶訂單下半年出貨 有助今年營收再創高

全自動整廠設備供應廠穎漢科技 (4562-TW) 去年營收 15.04 億元創新高，年增 8.11%，依穎漢目前接單狀況顯示，該公司歐系客戶產品出貨動能，將在今年第 3 季起明顯成長，法人估穎漢今年營收成長幅度將達 10%，可望再創新高，同時，毛利率也可望優於去年，上看 40%。

穎漢去年第 4 季營收為 4.21 億元，毛利率 38.68%，季增 5.61 個百分點，年減 2.2 個百分點，單季稅後純益 5017 萬元，為去年單季最高獲利金額，季增 67.5%，年減 33%，單季每股純益達 0.74 元。

法人預估，今 (2018) 年穎漢營收及獲利將較去年持續成長，主要原因之一是毛利率最高的智能化機器人工作站出貨量逐漸提升，從目前訂單來看，營收占比將從 2017 年的 8% 提升至 15-20%。穎漢的智能化機器人工作站是搭配自家研發機器人手臂，運用自行研發的軟體整合技術，結合遠端監控方式，達全自動無人化工廠目標。

穎漢智能化機器人工作站整套價格高於單機價格，今年第 1 季已開始出貨澳洲市場，下半年則有歐系客戶明確訂單開始出貨，在高附加價值產品出貨推升之下，將有助於帶動毛利率優於去年 36.51% 水準，上看 40%。

穎漢去年受台幣升值影響全年獲利，去年全年認列匯損約 2600 萬元，穎漢主管表示，去年下半年已調整報價匯率至目前外匯市場水準，因此今年受到匯率干擾業績的因素將會減少。

穎漢產品包括彎管設備及自動化工作站產品，主要應用於汽車產業，其餘包括航太、航運等產業，主要競爭對手只有歐洲 2 家廠商，同業進入障礙高，其產品具全球競爭力；穎漢自動化設備因以車用為主，需安全認證，因此相較國內一般工具機設備業具高度差異化。