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中央社

打開兩岸關係鑰匙 賴清德：對等尊重求同存異

中央社2018/03/23 18:54
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者蘇龍麒台北23日電）行政院長賴清德今天表示，打開兩岸關係的鑰匙，應該要對等尊重、求同存異、自信地展開交流，如果對台灣設定達不到的前提，對兩岸交流沒有幫助。

賴清德日前在立法院列席施政總質詢時表示，行政院願意多創造機會增加兩岸彼此交流的彈性，但如果中國把大門關起來，唯一的鑰匙就是九二共識，那麼在台灣是找不到這把鑰匙的。

立法院院會下午繼續施政總質詢，國民黨立委許毓仁問賴清德，打開兩岸關係的鑰匙是什麼？

賴清德說，兩岸應該要對等尊重、求同存異、自信地展開交流，對台灣設定達不到的前提，對兩岸交流沒有幫助。

許毓仁說，過去的台南市長賴清德與現在的行政院長賴清德，在兩岸關係的想法是一致的嗎？賴清德說，完全一致，當時就主張求同存異、兩岸之間自信交流，了解、理解、諒解、和解讓兩岸和平演進。

賴清德說，主張台灣是一個主權獨立的國家，與對岸互不隸屬，是台灣最主流的意見，民進黨的主張也是如此，台灣是一個主權獨立的國家，未來前途由2300萬人來決定。

許毓仁說，如果有機會造訪大陸，賴清德有沒有意願？

賴清德表示，依照目前氣氛來看，中國國家主席習近平修憲取消國家主席的任期限制，西方看待這個動作，認為過去幾十年希望透過交流，讓中國在政治上民主、社會、經濟上自由開放，恐怕達不成，這情況下不宜去表達是否訪中的立場。

許毓仁追問，如果是在第三地接觸呢？賴清德說，這不是行政院最重要的工作，促進兩岸交流是總統府的權責。（編輯：林沂鋒）1070323

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