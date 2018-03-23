顏寬恒質疑社會集體不安 賴揆：說法可商榷

顏寬恒認為，圖片的共通點就是反映「這是一個社會集體不安現象」，因為大家對於政府政策沒有信心。傳出衛生紙要漲價，民眾就一窩蜂搶購，大包大包的買，就算政府提出說法，民眾還是怕漲價而去搶購，就是「不相信政府」，對政府的信任感很低。至於到宮廟拜拜，除了是民眾的傳統習慣，也是祈求心靈的平靜。

立法院院會下午繼續進行對行政院長施政方針及施政報告質詢，顏寬恒質詢時出示民眾搶購衛生紙和廟會熱鬧活動的圖片，他問賴揆這些圖有什麼「共通點」？

（中央社記者范正祥台北23日電）中國國民黨立委顏寬恒今天以民眾搶購衛生紙現象和民眾重視宗教祈福為例，質疑「社會集體不安」。行政院長賴清德答詢時認為，可能還有商榷的餘地。

賴清德答詢時說，把宮廟活動和衛生紙搶購說為集體不安的現象，可能還有商榷的餘地。特別是宗廟活動，是幾百年來的信仰，平常宮廟活動也會有很多人參與。

顏寬恒繼續批評，行政院政策不一，經濟活動消退，人民求神拜佛祈求心靈安定。

賴清德再回應，公平會積極查處，對衛生紙違法哄抬者祭出處罰，把事情解決了。

質詢過程中，顏寬恒也籲請賴清德重視中部空汙問題。顏寬恒指出，目前肺癌對中部民眾的健康威脅排名第一，他說，現在致癌率那麼高，「我也不敢保證我不會致癌，老實說，我也很怕，我最近才去榮民總醫院做檢查，也是要做檢查。」

對於顏寬恒關心中部空汙問題及相關火力發電廠運作，由於質詢時間已到，列席備詢的相關首長未及答復，院會主席立法院長蘇嘉全請經濟部再向顏寬恒說明。（編輯：張均懋）1070323