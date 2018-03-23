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企業獻愛心　啟智孩童旅遊夢想成真

記者蘇榮泉／雲林報導2018/03/23 21:10
▲高鐵公司讓雲林縣啟智協會這群心智障礙者的學員能得到共同歡樂出遊，行前大家高興合照留念。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.03.23）
▲高鐵公司讓雲林縣啟智協會這群心智障礙者的學員能得到共同歡樂出遊，行前大家高興合照留念。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.03.23）

來自社團法人雲林縣啟智協會的大孩子們，今(23)日在高鐵雲林站站長劉和鎮及協會人員的引導陪同下，喜孜孜的登上了高鐵列車向台北前進，完成他們前所未有的「高鐵搭乘初體驗」的夢想。
 
「雲林縣啟智協會」成立至今已超過28年，為雲林在地一群家中有智能不足、唐氏症、自閉症、腦性麻痺或多重障礙孩子的家長組成。理事長李惠丹說，協會平日積極推動身心障礙者的教育與相關訓練，時常為學員安排各種課程活動，鼓勵心智障礙的大孩子們踴躍加入，教導他們進行簡單的手工操作或販賣物品練習，讓他們從實作中逐漸累積熟練度，一點一滴的養成獨立作業的能力，以便日後可以靠自己的雙手獲取實質報酬。

李惠丹指出，今年農曆年時，有一位販賣春聯獲得獎勵紅包的學員，返家後非常開心得將自己賺取的紅包獻給他的父母，讓家長覺得既感動又欣慰！協會中好幾個學員孩子，從知道要搭乘高鐵前往台北一日遊後，便開心得每天都樂得直嚷嚷「我們就要搭高鐵去台北玩了!」

李惠丹感性地說，感謝高鐵公司的美意，讓這群心智障礙者的學員能得到共同歡樂出遊的機會；此外，高鐵雲林站為學員們安排車站導覽，希望能透過簡單的說明講解，加強學員對高鐵的認識與了解。
 
劉和鎮表示，台灣高鐵做為「引領進步、創造美好的生活平台」，不僅提供最便捷與安全的旅運服務，對本土弱勢族群的關懷更不落人後。本次透過安排讓雲林縣啟智協會的學員北上出遊，希望這次的高鐵之旅，能使這群大孩子從對外接觸中增加與人事物的互動經驗，並從高鐵列車的搭乘，感受到疾速與平穩的完美結合，為他們生活帶來新鮮體驗。

關鍵字雲林縣啟智協會高鐵雲林站台北一日遊
台西警成功斬手　詐騙車手遭羈押太陽花出征　曾柏瑜參選新北市議員

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