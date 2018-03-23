企業獻愛心　啟智孩童旅遊夢想成真

來自社團法人雲林縣啟智協會的大孩子們，今(23)日在高鐵雲林站站長劉和鎮及協會人員的引導陪同下，喜孜孜的登上了高鐵列車向台北前進，完成他們前所未有的「高鐵搭乘初體驗」的夢想。 「雲林縣啟智協會」成立至今已超過28年，為雲林在地一群家中有智能不足、唐氏症、自閉症、腦性麻痺或多重障礙孩子的家長組成。理事長李惠丹說，協會平日積極推動身心障礙者的教育與相關訓練，時常為學員安排各種課程活動，鼓勵心智障礙的大孩子們踴躍加入，教導他們進行簡單的手工操作或販賣物品練習，讓他們從實作中逐漸累積熟練度，一點一滴的養成獨立作業的能力，以便日後可以靠自己的雙手獲取實質報酬。

李惠丹指出，今年農曆年時，有一位販賣春聯獲得獎勵紅包的學員，返家後非常開心得將自己賺取的紅包獻給他的父母，讓家長覺得既感動又欣慰！協會中好幾個學員孩子，從知道要搭乘高鐵前往台北一日遊後，便開心得每天都樂得直嚷嚷「我們就要搭高鐵去台北玩了!」

李惠丹感性地說，感謝高鐵公司的美意，讓這群心智障礙者的學員能得到共同歡樂出遊的機會；此外，高鐵雲林站為學員們安排車站導覽，希望能透過簡單的說明講解，加強學員對高鐵的認識與了解。



劉和鎮表示，台灣高鐵做為「引領進步、創造美好的生活平台」，不僅提供最便捷與安全的旅運服務，對本土弱勢族群的關懷更不落人後。本次透過安排讓雲林縣啟智協會的學員北上出遊，希望這次的高鐵之旅，能使這群大孩子從對外接觸中增加與人事物的互動經驗，並從高鐵列車的搭乘，感受到疾速與平穩的完美結合，為他們生活帶來新鮮體驗。