返母校唱新專輯 歌手王萊同窗驚訝

（中央社記者程啟峰高雄23日電）博士校長歌手王萊4月1日將回鳳山高中母校舉辦新歌發表會，發表第四張專輯「踏破鐵鞋無塊找」，他今天說，由於他在鳳中時很自閉，此舉令同窗及昔日師長很驚訝。

王萊下午在高雄舉行活動記者會，暢談由校長變歌手的心路歷程，並當場獻唱「踏破鐵鞋無塊找」。

王萊表示，他從小有如自閉症一樣，不敢面對人群，一上台就緊張得說不出話來，更甭談上台唱歌，直到上鳳中時還是一樣，後來因學著哼唱流行歌曲找到自己的興趣及天分。

王萊30歲那年以一首「相思雨」在一場歌唱大賽嶄露頭角。王萊說，當年他拿下第三名，被一家台語唱片公司相中，沒想到準備發片時，收到國中教師錄取通知，在父親反對下，聽從父命「棄藝從教」多年，直到父親過世後才重拾麥克風，在歌唱世界中找回快樂。