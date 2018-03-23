體育／被控A伙食費　國訓主動請教育部調查

針對舉重好手郭婞淳的教練林敬能，在臉書上質疑國訓中心「伙食費」的問題，國訓中心在今（23）日做出回覆，表示此舉影響國訓中心名譽，為了以正視聽，已主動請監督機關育部政風處、監察院審計部進行調查。

國訓中心聲明如下：

一、 針對近日來林敬能教練屢次於FaceBook(臉書)公開發表損害國家運動訓練中心(下稱國訓中心)之言論，已嚴重影響國訓中心名譽及形象，亦對備戰2018亞運會之團隊士氣有所打擊。針對「A走伙食費」一論關係重大，為釐清本案，以正視聽，本中心正主動送請監督機關教育部政風處、監察院審計部進行調查，若有必要時亦請檢調單位協助辦理，以維護國訓中心清新形象。