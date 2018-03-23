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體育／被控A伙食費　國訓主動請教育部調查

體育中心／綜合報導2018/03/23 19:11
▲林敬能（圖／張育嘉攝）
▲林敬能（圖／張育嘉攝）

針對舉重好手郭婞淳的教練林敬能，在臉書上質疑國訓中心「伙食費」的問題，國訓中心在今（23）日做出回覆，表示此舉影響國訓中心名譽，為了以正視聽，已主動請監督機關育部政風處、監察院審計部進行調查。

國訓中心聲明如下：

一、 針對近日來林敬能教練屢次於FaceBook(臉書)公開發表損害國家運動訓練中心(下稱國訓中心)之言論，已嚴重影響國訓中心名譽及形象，亦對備戰2018亞運會之團隊士氣有所打擊。針對「A走伙食費」一論關係重大，為釐清本案，以正視聽，本中心正主動送請監督機關教育部政風處、監察院審計部進行調查，若有必要時亦請檢調單位協助辦理，以維護國訓中心清新形象。

二、 國訓中心目前依法共145員額之人力編制(編制104人、約用41人)，係依照教育部102年11月行政法人國訓中心規劃報告之核定版本辦理。各單位所需人力皆以考用合一，依本中心人員進用作業要點之規定，所有聘用人員須通過公開甄試(筆試與面試)後始得任用。

三、 本中心教練選手之伙食費用及餐廳人力工資費用，係依據「國家運動訓練中心伙食管理會設置要點」執行，並透過每月例行會議之監督機制有效控管餐廳運作及財務管理，其中伙食會委員除中心一級主管以上人員外，亦聘請各培訓隊教練(含林敬能教練)擔任委員，以確保伙食品質。

四、 本中心伙食費皆用於教練選手伙食事項(包括主副食、飲品及水果)

五、 目前正是選手積極培訓階段，本中心亦會盡力做好與教練、選手的溝通，使其能全心全力專注於訓練過程，爭取未來好的成績。

關鍵字國訓中心亞運林敬能
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