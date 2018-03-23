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雄獅去年獲利創高 EPS 6.5元 每股擬配息5.

鉅亨網2018/03/23 19:09
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旅行業者雄獅 (2731-TW) 今 (23) 日公告去 (2017) 年財報，全年稅後純益 4.55 億元，年增幅達 83.5%，每股純益 (EPS) 6.5 元，創歷年新高，董事會也通過 2017 年盈餘分配案，每股擬配現金股利 5.2 元，也創歷年新高，配息率 80%，以今日收盤價 127.5 元計算，現金殖利率 4%。

雄獅去年第 4 季稅後純益 6459 萬元，季減 55%，年增幅高達 430%，創 4 年來同期高點，EPS 0.93 元。

雄獅指出，去年受惠航空與郵輪運力擴充、景氣持續復甦和台幣升值，強化國人出境旅遊意願，出境人口年增率大幅成長 7.3%，突破 1500 萬人次大關，顯示國人出國度假已成為生活的常態。

除本業業績動能持續成長，雄獅轉投資的雙獅聯合國際旅行社以「旅天下」品牌積極搶攻廉航客群，去年轉虧為盈，今年加強以同業加盟型態，整合社區型旅行社脈絡。

展望後市，雄獅指出，3 月下旬起郵輪行程首度結合日韓賞櫻元素，盛世公主號的兩個獨包航次將為營收帶來正向挹注。

另一方面，看準目的地旅遊已成為未來市場發展的主流趨勢，雄獅領先同業在英國倫敦成立海外據點，雄獅正深化歐洲市場旅遊元件和供應鏈採購管理。

雄獅股價日 K 線圖。

 

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