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中央社

菲北離島設據點 外交部關切

中央社2018/03/23 19:06
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者侯姿瑩台北23日電）菲律賓擬在鄰近蘭嶼的雅米島（Mavulis）設置據點，提升海域監控能力，防止外國漁民越境盜漁。外交部今天表示，除透過管道向菲方表達關切外，也請漁業署提醒漁民進入相關水域作業的風險。

外交部副發言人歐江安今天表示，在台菲雙方尚未就菲律賓所主張的鄰接區內執法議題達成共識前，外交部透過管道持續向菲方表達嚴正立場與關切；同時，也請漁業署持續提醒漁民，若漁船進入菲律賓北部鄰接區作業須留意風險，並請海巡署持續依法護漁，以捍衛台灣漁民合法作業權益。

歐江安也說，台菲雙方關係緊密穩固，為合作消弭兩國在專屬經濟海域重疊區域的漁業糾紛，台菲雙方於2015年11月簽署「台菲有關促進漁業事務執法合作協定」，相關措施啟動後，已有效減少衝突。

她表示，為持續保障台灣漁民合法捕魚權益，依據協定第6條成立的技術工作小組，目前已召開4次工作小組會議，討論各項執法合作的具體執行方式，以保障台灣漁民安全與捕魚權益，對化解兩國在重疊經濟區水域衝突有許多助益。

歐江安說，未來台菲將持續透過這項平台持續協商、溝通。

外電報導，菲律賓軍方北呂宋軍區發言人納托（Isagani Nato）昨天表示，菲律賓將在雅米島（Mavulis）興建避風所，預計4月動工。

雅米島是菲國最北端的島嶼，距蘭嶼約98公里，目前無人居住。1070323

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