菲北離島設據點 外交部關切

（中央社記者侯姿瑩台北23日電）菲律賓擬在鄰近蘭嶼的雅米島（Mavulis）設置據點，提升海域監控能力，防止外國漁民越境盜漁。外交部今天表示，除透過管道向菲方表達關切外，也請漁業署提醒漁民進入相關水域作業的風險。

外交部副發言人歐江安今天表示，在台菲雙方尚未就菲律賓所主張的鄰接區內執法議題達成共識前，外交部透過管道持續向菲方表達嚴正立場與關切；同時，也請漁業署持續提醒漁民，若漁船進入菲律賓北部鄰接區作業須留意風險，並請海巡署持續依法護漁，以捍衛台灣漁民合法作業權益。

歐江安也說，台菲雙方關係緊密穩固，為合作消弭兩國在專屬經濟海域重疊區域的漁業糾紛，台菲雙方於2015年11月簽署「台菲有關促進漁業事務執法合作協定」，相關措施啟動後，已有效減少衝突。