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中央社

美中貿易戰 業者：機能紡織品課重稅機率低

中央社2018/03/23 19:13
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北23日電）美國總統川普簽署301調查報告備忘錄，市場傳出紡織品可能列入課徵清單。遠東新認為，機能紡織品大都在台灣和越南生產，美中貿易戰，紡織品被課重稅的機率不大。

美國總統川普（Donald Trump）於美東時間22日簽署301調查報告備忘錄，宣布對中國輸美價值約500億美元產品祭出高關稅，預計15天後公布產品清單，之後有30天公眾評論期。

市場傳出這項清單可能包括紡織界的機能性產品。紡織一貫大廠遠東新(1402)的機能性紡織品以台灣、越南等地為生產重鎮。遠東新表示，目前這份清單究竟包括哪些產業、哪些產品尚不清楚，且機能性紡織品是否值得被列入高科技產品，有待商榷。

遠東新指出，紡織界研發及生產機能性紡織品大都在台灣和越南兩地，例如遠東新在越南興建中的一貫大廠第一期去年已產出相關產品，目前正在第二期擴廠，未來規模會成為遠東新的生產主力，而且遠東新所生產的布料多用於品牌大廠Nike、Adidas等成衣生產，幾乎沒有布料出口美國。

布料和成衣業者旭寬企業也說，旭寬在大陸的工廠僅有布廠，布料均出口到印尼、越南和菲律賓供當地生產成衣用，再標示當地生產輸往全球各地，旭寬認為川普簽署備忘錄準備課徵中國產品高關稅不會影響旭寬。

旭寬指出，旭寬幾年前便逐步退出中國生產基地，目前將研發、總部留在台灣，生產基地則分布在越南和非洲的賴索托、肯亞和衣索比亞等國。 （編輯：林淑媛）1070323

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