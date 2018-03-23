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美中貿易戰雲密佈 日圓升破28元創半年高 哈日族哭

鉅亨網2018/03/23 19:17
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美中貿易大戰開打，投資人紛紛搶進避險資產，推升日圓今 (23) 日強升，升破 105 大關，創下 2016 年 11 月以來新高水準；而據台銀牌告價格來看，日圓現金賣出價格一度升至 0.2811 元，創下逾半年新高價位，這對哈日族來說，荷包恐要哭了。

元大投信專業副理蔡佳融表示，美國總統川普簽署總統備忘錄針對部分中國商品課徵關稅，市場對於貿易戰的憂慮加重，避險情緒促使日圓強升，升破 105 大關，近期日圓升值的態勢恐將持續。
  
蔡佳融表示，從技術面的角度來看，在日圓兌美元本週波動率壓縮下，整體區間從上週的 105~107.5 收斂至 105.5~107。在操作建議上，由於貿易戰的情勢升高，日圓兌美元走升的機率大增，保守者可靜待日圓行情向升破前波壓力區 105 附近，再行進場布局。而積極者可先行進場等待區間突破，並以支撐區 106.5~107 作為出場的保護性停損點。

而日圓的升值，反映到換匯，據台銀牌告價格來看，日圓現金賣出價格一度升至 0.2811 元，創下逾半年新高價位，相較於今年 1 月時出現的最低點 0.2629，短短 3 個月升值 7%，這對哈日族來說，荷包恐要哭了。

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關鍵字美中貿易日圓避險哈日族headline
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