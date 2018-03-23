農曆春節買氣加持 今年零售、餐飲營業額攀歷年同期新

2 月批發業營業額 6704 億元，年減 4%，主因 2 月逢農曆春節，工作日數少。累計 1 至 2 月營業額 1 兆 5565 億元，年增 3.7%，其中機械器具批發業受惠記憶體等電子零組件需求強勁，年增 3.4%；家庭器具批發業因保暖家電等電器設備銷售成長，年增 6.0%；藥品及化粧品批發業因醫療保健產品銷售增加，年增 10.2%。

經濟部統計處今 (23) 日公布批發、零售及餐飲業 2 月營業額，受到農曆春節採購旺季加持，累計今年前 2 月零售、餐飲營業額雙雙創下歷年同期新高。

2 月零售業營業額 3500 億元，年增 15.7%，主因今年農曆春節採購旺季落在 2 月。累計 1 至 2 月營業額 7131 億元，為歷年同期新高，年增 4.6%，其中綜合商品零售業年增 5.5%，便利商店年增 7% 貢獻最大，主因年假期間天候佳，出遊人潮帶動買氣。

超級市場及量販店因今年春節採購期較長，分別年增 8.4%、7.6%；百貨公司年增 2.1%；汽機車零售業因車商推出優惠促銷，拉升買氣，年增 6.8%；資通訊及家電設備零售業因農曆年前家電汰換促銷奏效，加上天冷帶動保暖電器銷量攀升，年增 10.6%。

2 月餐飲業營業額 434 億元，年增 19.1%，主因年菜、尾牙商機，加上春節假期外食人口增加。累計 1 至 2 月營業額 818 億元，為歷年同期新高，年增 2.8%。

展望 3 月，隨工作日數恢復正常、母親節檔期鋪貨需求展開，加上記憶體等電子零組件需求續強，批發業 3 月營收將較 2 月明顯增加；零售業雖進入年後銷售淡季，但部分百貨公司母親節檔期提早開打，加上年後清倉促銷，將減緩零售業淡季效應；餐飲業在多品牌經營及展店策略下，有助業績續增，預估零售及餐飲業 3 月營收將較去年同期增加。