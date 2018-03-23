台西警成功斬手　詐騙車手遭院檢羈押大快人心

全國警察機關於3月19日至22日4天執行「斬手行動」專案，成果豐碩，臺西警分局多日跟監，於3月20日成功逮獲一名詐騙案車手，檢察官檢閱警方提供的相關證據，認為車手涉嫌重大，將鄭嫌聲請羈押並獲法官核准，以有效遏阻詐欺犯罪集團猖獗犯行，也給車手們最嚴重的警惕。
經查，被逮的鄭嫌應為同夥（43歲、雲林縣人），係提供車手交通工具，於107年3月上旬分別在郵局、農會、超商等處提款機提領詐騙現金多次，經警方根據各提款機位置沿途調閱多達35支監視器，出動多名警力專責監看、出動警力跟監埋伏，於3月20日20時許在四湖鄉將車主逮捕。
警訊時鄭嫌矢口否認涉案，但監視器畫面中的影像清晰可辨，連他的車牌都被錄得一清二楚，想狡辯也難。臺西警方將蒐集到的證據報請檢察官偵辦，雲林地方法院檢察署檢察官認為鄭嫌犯行重大將他聲押，此舉為偵辦案件的警方打了一劑強心針，也給漠視法律的詐騙案車手們一拳重擊。
臺西警分局持續追查其他共犯，並將本案車手影像上傳供他單位比對偵辦，臺西警分局分局長蘇保安肯定同仁近日接連破獲2件詐騙車手到案，除對員警們的努力及辛勞感謝外，更感謝檢察官對警察辦案的肯定。蘇分局長也嚴正呼籲，當詐騙車手是觸犯法律、也是泯滅良心的事，不要以為當車手不會被重罰，這個案例就是最嚴正的警告。