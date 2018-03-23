台西警成功斬手　詐騙車手遭院檢羈押大快人心

全國警察機關於3月19日至22日4天執行「斬手行動」專案，成果豐碩，臺西警分局多日跟監，於3月20日成功逮獲一名詐騙案車手，檢察官檢閱警方提供的相關證據，認為車手涉嫌重大，將鄭嫌聲請羈押並獲法官核准，以有效遏阻詐欺犯罪集團猖獗犯行，也給車手們最嚴重的警惕。

經查，被逮的鄭嫌應為同夥（43歲、雲林縣人），係提供車手交通工具，於107年3月上旬分別在郵局、農會、超商等處提款機提領詐騙現金多次，經警方根據各提款機位置沿途調閱多達35支監視器，出動多名警力專責監看、出動警力跟監埋伏，於3月20日20時許在四湖鄉將車主逮捕。