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中央社

川普貿易重臣 哈佛出身非主流經濟學者

中央社2018/03/23 19:19
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國總統川普各項貿易措施日益強硬，包括今天宣布對中國課徵懲罰性關稅，這在在顯示哈佛出身的經濟學者、白宮國家貿易委員會主席納瓦洛（Peter Navarro）影響力與日俱增。

法新社報導，自總統大選期間，納瓦洛就曾經為川普提供建言。當時川普誓言打擊不公平貿易行為，主張這些不公平貿易行為摧毀美國就業，讓曾經強大的美國城市大不如前。

納瓦洛的作品包括紀錄片「致命中國」（Death byChina: How America Lost its Manufacturing Base）。這部影片來自他2011年著作，內容顯示中國是貿易詐欺的慣犯、補貼出口導向的產業、操弄匯率。

一頭銀髮、外表光鮮亮麗的納瓦洛7月將滿69歲，在加州大學爾灣分校（UCI）任教多年，但他對貿易問題的立場與主流相去甚遠。

儘管大部分經濟學者疾呼，北美自由貿易協定能為美國經濟帶來好處；納瓦洛對這一協議與大部分的國際貿易卻抱持一貫批判態度。對川普來說，等於找到一名熱心的助手。

總統大選之後不久，納瓦洛就被網羅進川普團隊，並且很快被川普稱讚為「有遠見者」。但這項任命激起北京不安，且許多觀察家認為他在川普政府中的地位，就是政府貿易立場代言人。

納瓦洛長年隸屬的民主黨，在美國兩黨政治中向來都更傾向保護主義立場。納瓦洛在哈佛大學取得經濟學博士學位。（譯者：林宏翰/核稿：劉學源）1070323

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