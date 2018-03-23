永豐金組織調整 增設數位科技處 今年IT資本支出年

永豐金控 (2890-TW) 走過去 (2017) 年三寶案陰霾，積極進行組織調整，今 (23) 日董事會通過設置「誠信經營委員會」、「永續發展委員會」，以實際行動展現提升公司治理、發展永續環境、落實社會責任的經營決心。另外，也將增設「數位科技處」，今年 IT 資本支出將年增 8 成，以因應今年發展數位金融營運目標。

永豐金控為第五家設立「誠信經營委員會」的金控，惟其成員除金控三名獨立董事外，尚包括銀行、證券子公司的獨立董事，合計八位，涵蓋度較廣，顯示永豐金控強化公司治理的決心。