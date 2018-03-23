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海悅每股擬配現金股利3.6元 近3年來首度發股利

鉅亨網2018/03/23 19:23
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海悅國際 (2348-TW) 今 (23) 日董事會決議，去年盈餘每股擬配 3.6 元現金股利，是海悅近 3 年來首度配發股利，以今日收盤價 40 元計算，現金殖利率高達 9%。海悅的股利案將提 6 月 21 日的股東會決議。

海悅去年在營建個案銷售穩定之下，營收 7.88 億元，年增 75.4%，稅後純益 1.83 億元，依期末股本計算，每股純益約 2.13 元，海悅董事會今日決議，去年盈餘每股擬配發 3.6 元現金，盈餘配發率 168.71%，是海悅近 3 年來首度配發股利。

海悅 2017 年收益均來自代銷事業，近年調整代銷策略謹慎接案、提高成屋案接案比重、以貼近市場行情價的建案業主為主，加上整體新案市場脫離谷底逐步回溫，包括「勤耕延吉」、「弘韋雙禧園」、「早安國揚」等個案熱銷貢獻業績。

海悅今年上半年「竹科悅揚」、宏璟「土城日月光」二大案將是今年貢獻業主力，其中去年底公開銷售的「竹科悅揚」請款時程主要落在今年起。總銷 150 億元的的「土城日月光」預計近期推出，「土城日月光」也是今年 329 房市檔期量體最大的建案，業主為宏璟建設 (2527-TW)。

海悅日 K 線圖

 

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