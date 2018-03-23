影音／曹小容戲劇人生融入畫　彰師大展現映像時光

曹小容老師出生於高雄旗山，於國立政治大學西洋語文學系(今英國語文學系)畢業後，赴美國西北大學攻讀戲劇碩士，留美時期，因對藝術的興趣及愛好，於取得西北大學碩士學位後，轉而修習藝術，並獲美國密西根大學(Ann Arbor)藝術碩士學位(MFA)，主修油畫創作、副修版畫。

曹小容回台後喜歡花蓮的開闊風景，與先生定居花蓮，專事藝術創作，先後任教於國立東華大學及慈濟大學，開設藝術戲劇等相關課程。曾於美國密西根州、花蓮、台南、台北等地舉辦多次個覽，亦曾參與過台北、新竹及上海藝術博覽會。

曹小容的創作風格為抽象中富有意涵，以形狀色彩，刻畫神話、自然及象徵意義，不同階段的創作和豐富的情感，值得駐足欣賞，感受畫中傳達的生命力量。曹小容說，民眾看抽象畫不一定要明白畫者的思維，更重要的是這幅畫給予的體會和感受。

本次展覽作品內容多為抽象風格，題材或取自自然山水或是女性的身體象徵，結合自然與神話想像。展出作品多為近五年之內創作。『映像，時光』個展，集結了近年的兩個系列作品，一為『心靈映像』：是以內心映照外在自然，另一為『寄給時光』：是以抽象風格之女性意象，表達對過往時光記憶的情感印記。兩者皆以抽象的語彙，流動的線條與柔和閃動的光影，表達時間與內在心緒能量的凝聚和轉化。