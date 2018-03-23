兩會過後終放行 李凈瑜3/26赴陸探夫

據了解，陸方原先以「缺乏完整程序」為由，拒絕李凈瑜的探視申請。這段期間陸委會與海基會持續向陸方提出探視申請，終於在中國全國兩會（政協、人大）結束後，由台商協會在22日轉知，陸方同意給予一次性台胞證。

家屬抵達長沙後，長沙台商協會及陸方人員將在機場協助辦理一次性入出境證件。

行政院大陸委員會晚間透過新聞參考資料表示，日前終獲陸方回覆同意家屬前往探視。李凈瑜預計26日上午由桃園國際機場，搭機前往長沙機場，陸委會已請海峽交流基金會指派專人全程陪同赴陸。

（中央社記者繆宗翰台北23日電）中國全國兩會日前落幕，李明哲的妻子李凈瑜終獲陸方首肯，給予一次性台胞證，將於26日一早搭機前往湖南長沙，預計27日能探視被關押在赤山監獄的丈夫。海基會將派員全程陪同。

考量前幾次赴陸李凈瑜遭跟蹤、拍攝，因此海基會這次仍指派一名工作人員全程陪同李凈瑜。一行人將在26日上午出發，預計27日探視李明哲，28日返台。

陸委會指出，李凈瑜在陸期間交通、接待及住宿等事項，政府已協請長沙台商協會做好妥善安排，並已循兩岸既有正式管道聯繫陸方，讓李凈瑜順利到赤山監獄探視李明哲，並請陸方確保李凈瑜及海基會人員，在陸期間人身安全便利及平安返台。

李凈瑜曾在1月30日試圖赴陸探夫，在機場被廈門航空公司人員以未持有效證件為由拒絕登機。

非政府組織工作者李明哲遭陸方指控「顛覆國家政權罪」，2017年11月28日一審宣判5年有期徒刑、剝奪政治權利2年，他當庭表示不上訴。

根據家屬今年1月提供的監獄告知書，李明哲於去年12月28日被分配到湖南省益陽市沅江市南嘴鎮赤山監獄七監區「服刑改造」。親屬可每月會見一次，會見日必須是周二；每次會見不得超過30分鐘。

李明哲的母親郭秀秦2月曾在臉書（facebook）發文表示，希望赴陸探視兒子，但李明哲每月藥物花費就要新台幣1萬元，且李明哲的父親健康不佳，考量經濟因素，因此決定不克赴陸。（編輯：林克倫）1070323