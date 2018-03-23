罷工遊行欠力道 難撼動法政府改革決心

（中央社記者曾依璇巴黎23日專電）法國主要工會動員國鐵員工和公務員罷工及遊行，但抗議能量不如預期。總統馬克宏未出面評論遊行，但他曾堅定表態政府不會停止改革，如今反對氣勢不強，政府更可能勇往直前。

法國總工會（CGT）、勞工力量工會（FO）等7個主要工會昨天發起聯合罷工及遊行，號召公務員、法國國家鐵路公司（SNCF）員工抗議政府改革、捍衛購買力，全國各大城市都有人響應。

警方估計，全國約32萬3000人參加遊行，比去年秋天的反勞動法改革遊行增加約3成，但仍不算多。

在巴黎，國鐵員工和公務員分從兩頭遊行，都以巴士底廣場（Place de la Bastille）為終點。