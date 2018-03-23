罷工遊行欠力道 難撼動法政府改革決心

（中央社記者曾依璇巴黎23日專電）法國主要工會動員國鐵員工和公務員罷工及遊行，但抗議能量不如預期。總統馬克宏未出面評論遊行，但他曾堅定表態政府不會停止改革，如今反對氣勢不強，政府更可能勇往直前。
法國總工會（CGT）、勞工力量工會（FO）等7個主要工會昨天發起聯合罷工及遊行，號召公務員、法國國家鐵路公司（SNCF）員工抗議政府改革、捍衛購買力，全國各大城市都有人響應。
警方估計，全國約32萬3000人參加遊行，比去年秋天的反勞動法改革遊行增加約3成，但仍不算多。
在巴黎，國鐵員工和公務員分從兩頭遊行，都以巴士底廣場（Place de la Bastille）為終點。
國鐵員工抗議的理由是反對開放鐵路市場競爭、反對政府取消國鐵員工提早退休及雇用保障等特權；公務員上街抗議，則是為了要求政府解凍用以計算薪資基礎的「工資指數點值」（point d’indice）、保障購買力等。
法國數家媒體合作估計，參與巴黎遊行的人數約4萬7800人；警方的數字為4萬9000人；工會方面則聲稱有6萬5000人。
一名抗議人士在巴士底廣場邊上舉著自製標語牌，上面繪有馬克宏（Emmanuel Macron）肖像和一隻比中指的手，旁邊寫著「我遊手好閒，但我跟這個年輕的奴役者沒完」。
馬克宏並未針對昨天的抗議行動發言，但他上週訪問印度時曾明確表態說：「我們會在法國持續進行深度改革，明天不會停止，下個月不會停止，3個月後也不會停止。」
整體而言，這次遊行動員能量似乎不足以撼動政府改革決心，罷工行動也未顯著影響公部門服務及民眾日常生活。
遊行動員能量不足的原因之一在於幾個主要工會的意見不完全一致。舉例來說，幾個主要工會的訴求都是反對政府取消國鐵員工目前享有的特權，但在開放鐵路市場競爭的政策上，法國總工會及團結鐵路工會（SUD-rail）都不同意，全國自治工會聯盟（Unsa）和法國民主工會聯盟（CFDT）則不反對。
工會間意見不同，難免削弱動員能量，全國自治工會聯盟和法國民主工會聯盟昨天都未全力號召參與遊行。
雖然抗議力道不足以動搖政府改革意向，法國總工會仍宣布於4月3日及19日再度發動全國遊行；政府則規劃近期與工會代表會談，試圖化解歧見。
國鐵的抗議行動將持續到6月底，採每週至少罷工兩天的方式，共計36天；法國航空（Air France）部分人力今天也持續藉罷工要求調薪6%，約僅有75%的班機維持運作。（編輯：高照芬）1070323