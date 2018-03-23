菲北離島建據點 菲軍方：不針對誰

納托昨天發布新聞稿表示，軍方與巴丹群島（Batanes）地方政府在雅米島（Mavulis）興建一棟混凝土的漁民避風所（shelter），同時作為菲國士兵巡邏北部海域的據點，提升海域監控能力，並在盜漁旺季保護菲國海域，希望可在4月完工。

菲律賓軍方北呂宋軍區發言人納托（Isagani Nato）今天回答中央社記者詢問時說：「這不是軍事基地，它是漁民的避風所。」

（中央社記者林行健馬尼拉23日專電）菲律賓軍方在菲國最北端無人島興建避風所兼軍事據點，引起中華民國政府及漁民關切。菲律賓軍方今天澄清，這個避風所不是基地，不針對誰，聲明也沒提到任何國家。

雅米島是菲律賓最北端的離島，距蘭嶼約98公里，面積約1.2平方公里，目前無人居住，但菲律賓及台灣漁民有時會到島上休息或避風。

雅米島距台灣不遠，加上每年4月到6月是台灣南部海域漁汛期，有些台灣媒體將菲律賓軍方此舉解讀為針對台灣，引起部分台灣讀者的激烈反應。

納托表示，雖然雅米島和台灣毗鄰，但仍是菲國領土，菲國政府有權執行海洋法和漁業法，維護菲國天然資源並保護菲國漁民的安全。

他說：「我們不針對誰，我們在宣布時完全沒有提到任何國家。」

根據菲方提供的照片，這棟避風所將是具有巴丹特色的石頭建築。此外，島上也將興建幾支小型太陽能燈塔，以及一個貯水塔。

過去曾傳出中國、越南漁民到菲國北部海域捕魚被扣留的新聞。

納托表示，部分外國媒體形容這棟避風所為「基地」，這會讓人產生軍事化的聯想，「有媒體形容它是軍事基地，我沒有這麼說，我們關心的只是菲國漁民的安全。」

中華民國駐菲代表林松煥表示，菲方在打算興建避風所時就知會過駐菲代表處，從菲律賓未來將派陸戰隊而非海岸防衛隊輪流駐守，就可看出確實不是針對台灣漁民。

即便如此，林松煥仍然提醒台灣漁民，台菲經濟海域部分區域重疊，雙方對海上執法範圍的認定立場不同，雖然中華民國政府會堅定護漁，但漁民作業時還是要格外留意。（編輯：郭中翰）1070323