億光去年營運陷低潮 每股賺2.74元 大方配息3元

LED 封裝廠億光 (2393-TW) 今 (23) 日公布去年財報，由於去年在 LED 市場遭遇相當大的價格競爭，衝擊億光營運表現，除營收寫近 4 年新低外，營益率、純益與每股稅後純益均為 2013 年以來低點，毛利率則是創 2002 年以來新低，但億光股利配發不因此縮水，擬每股配息 3 元，以今日收盤價計算，現金殖利率高達 6.8%。

億光去年第 4 季合併營收 66.98 億元，季減 2.97%，年減 12.71%，毛利率 23.8%，季增 1.39 個百分點，年增 0.78 個百分點，營益率 3.74%，季減 1.83 個百分點，年減 1.26 個百分點；稅後純益 2.78 億元，季減 0.96%，年減 39.6％，每股稅後純益 0.54 元。

億光去年在 LED 市場遭遇相當大的價格競爭，又以背光與照明產品上價格廝殺最為嚴重，價格跌得太兇，也影響億光營運表現，億光今年起調整營運體質，降低背光與照明等毛利較低的產品營收比重，目前 2 項產品營收比重均降至 10% 以下。

億光董事長葉寅夫先前表示，對今年整體 LED 產業景氣樂觀看待，而億光在體質調整過後，今年受到低毛利產品影響較低，營收與獲利表現都將較去年佳。

雖然去年為近年來營運表現相對低潮的一年，但億光配息不因此而縮水，董事會通過擬每股配發現金股利 3 元，延續前 2 年的配息水準，配息率更高達 109.5%，創 16 年以來新高。若以今日收盤價 44.1 元計算，現金殖利率高達 6.8%。