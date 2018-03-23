中美貿易大戰劍拔弩張 亞股嚇趴

川普以中國「剽竊」美國智慧財產權為由，宣布對大陸銷美高達600億美元貨品課重稅，此舉讓外界懷疑這個世界最大經濟體的強勁復甦恐脫軌。

日股日經指數收盤重摔4.5%，創下近6個月低點；韓股Kospi指數大跌3.18%；港股恆生指數收盤重挫2.45%；上證綜合指數收盤慘跌3.39%。

（中央社香港23日綜合外電報導）美國宣布將對中國輸美貨品課重稅，北京隨即揚言報復，引發中美貿易戰開打疑慮，股市應聲重挫，從前一天美股道瓊狂瀉逾700點，到今天亞股接棒暴跌，其中日股跌幅最大。

北京隨即公布將對美國銷往中國30億美元貨品加徵關稅，這些貨品包括豬肉、水果和紅酒等，並強調中國「不畏戰」。

這項消息鼓舞中國大陸豬肉生產商，但在港掛牌、旗下擁有美國肉品業者史密斯菲爾德食品公司（Smithfield）的萬洲國際集團，聞訊重挫超過4.7%。

美國昨天也宣布將暫時豁免對歐洲聯盟、阿根廷、澳洲、巴西、加拿大、墨西哥和南韓進口鋼鋁課徵關稅。市場對此鮮少正面回應。

美元兌日圓匯價貶破1美元兌105日圓，為2016年11月川普當選以來首見，美元兌歐元和英鎊也走弱。

摩根富林明資產管理（JP Morgan AssetManagement）全球市場策略師安德森（HannahAnderson）警告：「美國感受到的衝擊可能更為強烈，消費者和生產者物價將雙雙攀升。出口對中國經濟極為重要，但近年來漸漸減少，美國占中國出口市場比例也逐漸縮小。」

至於其他亞洲股市方面，澳洲雪梨股市收跌1.96%；紐西蘭威靈頓股市收挫0.99%；台灣股市收跌1.66%；馬來西亞股市跌0.62%；印尼股市跌0.69%；泰國股市跌0.24%。（譯者：劉淑琴/核稿：劉學源）1070323