美軍艦抵近美濟礁 陸國防部：興風作浪

中國國防部新聞發言人任國強今晚回應說，美國海軍「穆斯丁」號飛彈驅逐艦23日擅自進入中國南海有關島礁鄰近海域。中國海軍570艦（黃山號，054A型飛彈巡防艦、514艦（六盤水號，056A型護衛艦）迅即行動，依法依規對美艦進行識別查證，並予以警告驅離。

未披露姓名的美國官員向路透社表示，美軍驅逐艦穆斯丁號（USS Mustin）今天在南海執行「航行自由」行動，並駛進中國填海造陸的美濟礁（Mischief Reef）12海里範圍內。

（中央社台北23日電）時值中共航艦準備在南海進行實戰演練，美國海軍驅逐艦今天抵近美濟礁。中國國防部發言人晚間表示，中國軍艦已依法依規進行識別查證，並予以警告驅離，望美方不要無事生非、興風作浪。

任國強稱，中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，美方一再派軍艦擅自進入中國南海島礁鄰近海域，其行為嚴重損害中國的主權和安全，違背國際關係基本準則，危害地區和平穩定。

他指出，美方這種做法破壞中美兩國兩軍關係氛圍，造成雙方海空兵力近距離接觸，極易引發誤判甚至海空意外事件，這是對中方的嚴重政治和軍事挑釁。中國軍隊對此堅決反對。

任國強表示，中方要求美方確實尊重中國的主權和安全，尊重地區國家維護和平、穩定與安寧的強烈共同願望，不要無事生非、興風作浪。

他還強調說，美方的挑釁行動只會促使中國軍隊進一步加強各項防衛能力建設，堅定捍衛國家主權和安全，堅定維護地區和平穩定。

美軍艦穆斯丁號抵近美濟礁的時間點十分敏感。解放軍航艦遼寧號日前經台灣海峽，於21日中午進入南海。中國解放軍報今天引述中共海軍參謀部報導，中共海軍近期將在南海海域舉行實戰化演練，是「年度計劃內的例行性安排」。（編輯：繆宗翰）1070323