台灣新發結核患者 106年首度跌破萬人

根據疾管署統計，台灣結合病新發生人數從2005年的1萬6472人降到2017年的9754人，死亡率也下降40%，即使是多重抗藥性結核病照護個案數，也從2007年的440人降到2017年的152人，治療成功率達8成，高於世界平均的5成。

衛生福利部疾病管制署今天晚間舉辦「END TB 終結結核」記者會，衛福部長陳時中和團體代表一同簽名，象徵將為「終結結核」行動努力，並在疾管署外牆點亮巨型「END TB」標誌及標語燈飾，盼喚起民眾對結核病防治的重視。

（中央社記者張茗喧台北23日電）明天世界結核病日，衛福部長陳時中今天說，去年新發生結核病患已跌破1萬人，反映防治工作成效；立委吳玉琴則呼籲，結核病患中有一半以上是老年人，政府應加強長照族群照護。

陳時中致詞時表示，去年台灣新發生的結核病患者首度低於1萬人，代表結核防治工作已有成效，未來也希望響應世界衛生組織（WHO）的「全民健康照護」（UHC），不只照顧一般民眾，也能顧及原住民的健康。

立委吳玉琴表示，根據統計，結核病患者中有56%是老年人，呼籲政府加強長照族群照護，尤其要避免長照機構出現群聚感染，避免龍發堂的結核群聚感染重演。

吳玉琴說，終結結核是長期目標，相較過去僅對感染者投藥，現在也同步針對潛伏者進行投藥，是值得驕傲的事，但終結結核仍有一段路要走。

結核潛伏感染者林同學受訪時表示，過去他總是認為結核病是老人家才會得的病，直到一名同學結核病發病，有衛生人員告知他是接觸者，他才知道原來年輕人也可能罹患結核病。

林同學說，由於是潛伏性結核感染者，他接受3個月藥物治療，服藥治療期間身體沒有任何不舒服，呼籲各界應一起投入防治，不論發病者、潛伏者都可以痊癒，減少發病風險。（編輯：黃于）1070323