星國咖啡茶葉展 台灣茶味美回甘人氣夯

高秀成今天告訴中央社記者，台灣茶葉品質優良，台灣茶農有精純的烘焙技術，諸如烏龍茶、鐵觀音、包種茶、凍頂烏龍茶、高山烏龍茶、東方美人茶、碧螺春茶、茉香綠茶等，品茗之餘都能餘韻回甘。

身兼台灣區茶輸出業同業公會的台北市茶商業同業公會理事長高秀成，今年率多家台灣優質茶商參展，除與熱愛茶道的東協國家買家交換品茗經驗，並尋求商機。

（中央社記者黃自強新加坡23日專電）新加坡國際咖啡及茶產業展昨天開幕，吸引大批熱衷茶道專業人士。由於這是東協國家近年來新崛起交易平台，台灣茶農今年精兵出擊，以味美回甘茶香，挑逗東協買家味蕾。

今天參展的業者中也不乏有重新詮釋茶文化的台灣茶農。位於台北市文山區的業者翁朝亮指出，希望能重新展現在地的新茶文化，不僅保有傳統古法及文化內涵，也要能突破性的展現時尚、年輕風格，吸引更多年輕族群飲茶。

另外，也有茶農讓東協買家認識台灣多樣化的茶葉加工製品，業者陳耀璋表示，為配合政府的新南向政策，茶農除傳統的茶葉外，也要讓茶葉加工產品多元化發展，諸如綠茶軟糖、包種茶雲莓酥、紅茶蜜棗糕等新商品，都是結合茶葉的全新滋味製品，盼藉此建立新商業模式，打開東協市場通路。

第6屆國際咖啡及茶產業展是新加坡近年來新興的食品展，舉辦迄今均吸引大批咖啡及茶葉買主。這項從昨天開幕的展覽將於24日閉幕。（編輯：高照芬）1070323