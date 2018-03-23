公視歷史劇傀儡花 高規格拍台灣史詩

「傀儡花」製作規模浩大，除了要還原1867年美國商船「羅妹號」在恆春半島南端發生船難及各種歷史場景，在史料有限之下，考證艱鉅，包含當年美國出兵台灣的船隻、砲艇及多語言、多族群、多人種的服裝造型都要貼近歷史，以高規格製作這段台灣的史詩故事。

公視旗艦歷史大戲「傀儡花」記者會今天下午在台北舉行，會中公布由「一把青」導演曹瑞原率領的金馬、金鐘團隊製作，要還原1867年西方列強環伺、多種族與多族群碰撞下的南台灣，預計2019年3月開拍，2020年播出。

（中央社記者江佩凌台北23日電）公視改編小說製作歷史劇「傀儡花」，製作預算達1.55億，由金鐘獎常勝軍導演曹瑞原操刀，他今天表示，接下傀儡花是艱鉅的任務，但也必須要參與。

拍攝「一把青」時，曹瑞原一度面臨龐大資金缺口，這次他帶著「樂觀」和「感激」的心態。他認為，台灣應有更多資源拍好戲，對於政府投注影視產業所跨出的一大步，應該要鼓勵支持，「無論如何都要參與」。

被問到一再投入拍歷史劇的原因，曹瑞原回應，他出生自閩南家庭，成長過程面對外省人環境，在不同族群的混亂背景下試圖尋找方向，「我們更需要知道我們的過去，因為我們的歷史很碎片化，希望找到屬於台灣人的勇氣。」

無論是演員、服裝或場景，拍攝傀儡花每一項都是挑戰。至於選角，曹瑞原說主角「總有一天就會出現」，反而令他擔心的是，光呈現海難場景，就需要170名美國大兵、500名剃頭清兵，一切都要從無到有，讓他壓力不小。

談及台灣影視出路，曹瑞原有感而發的說：「只要把眼光放得夠高夠遠，哪裡不是我們市場？」他指出，台灣這十年來「太掉以輕心」，不只把海外市場丟了，台灣觀眾市場也流失了，希望台灣影視產業人員都要很誠懇認真面對每一部戲劇作品，「那些都是讓台灣再起的機會，千萬不要忘記。」

曹瑞原坦言，接下傀儡花是艱鉅的任務，要走下去確實需要強大團隊來支持，對他而言，「台灣人民的期待、關注和支持，才是最強大的團隊。」

「傀儡花」原著作者陳耀昌致詞表示，台灣是多族群的社會，應把多元觀點公正敘述出來，「過去的歷史都是漢人觀點在寫，我們應該寫出多元族群觀點」，而他寫第一本小說「福爾摩沙三族記」時，就是懷著拍成台灣本土大河劇的夢想。

陳耀昌會中還提出2個願望表示，位於屏東的荷蘭公主廟一直被誤解是荷蘭公主的故事，他過去曾向文建會考究，「那應該是羅妹號船長的夫人」，而他也曾前往屏東踏查，發現很多被遺忘或被曲解的台灣歷史古蹟，希望文化部能好好整理。

陳耀昌說，1869年是排灣大頭目和美國人簽書面條約的日子，2019年就是150週年紀念日，但那份條約在台灣應已遺失，美國國會圖書館應該還有一份。他希望能找出150年前的文件，好好紀念。

陳耀昌說，他有信心「傀儡花」能打入美國、歐洲及日本市場，甚至進軍好萊塢，「『台流』將來會出現，不讓『韓流』專美於前。」

從文學轉譯成影視作品，公廣集團董事長陳郁秀形容，「過程曲折艱辛，克服萬難」。她表示，原著小說並非善、惡二元立場史觀，而是從多元族群角度呈現歷史觀，而製作歷史大戲重要的是和觀眾親近，也是她重要的目標。

她說，公視從眾多作品中選出「傀儡花」，目的就是要把台灣最好的故事躍上國際，期盼在曹瑞原團隊領導製作下，成功讓歷史故事走入每個家庭。（編輯：黃瑞弘）1070323