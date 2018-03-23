地方萬花筒》影音／字源字語-邱文正數位藝術創作個展

彰化市長邱建富說，文字、圖像及語言之間，常具有微妙的關連性，而平日生活常用的漢字，透過科技互動方式，也可讓大家發覺其在聽覺及視覺圖像化的趣味性，為大家提供不一樣的文字藝術饗宴。

甲骨文與數位科技會擦出什麼樣的火花呢？國立彰化師範大學美術系助理教授兼文化創意研究發展中心主任邱文正獨自研創「數位甲骨文」，讓硬梆梆的甲骨文也能「有聲有影」，即日起至4月12日止，在彰化藝術館舉辦「字源字語-邱文正數位藝術創作個展」，彰師大的特教系的學生參觀後說，邱文正老師的創作讓甲骨文更具有「創意」。

邱文正老師畢業於美國紐約州羅徹斯特學院藝術設計碩士，專業領域包含設計理論、廣告企劃與設計、企業識別設計、包裝設計、美術編輯、展示空間規劃設計、投影互動科技藝術、產品設計、3D建模及列印、鑲嵌玻璃製作…等設計與創作相關領域。

邱建富表示，在進入學術圈之前，邱文正曾經在統一企業及廣告界服務，所以業界設計服務資歷超過10年以上，實務的經驗相當豐富。他平常除了教學之外，也會帶著學生協助中央、地方政府及業界，協助解決設計等方面的相關需求。

繼上次「字遊字在」、「字裡行間－骨格之美」及「惜影字聯」創作個展之後，邱建富今年又接受彰化市公所邀請，到彰化藝術館展出他的漢字科技互動藝術創作「字源字語」，主要以漢字做為此次創作個展發想元素，嘗試使用「解構理論」，了解文字、圖像及語言之間的關係，並透過科技互動方式，來探討平日生活上漢字，其在聽覺及視覺圖像化的趣味性。

邱建富說，這次除了是邱文正老師階段性的個人創作研究發表會，他也希望能透過這次展出吸引更多對漢字有興趣的同好，一起加入創作研究行列。此次展覽可說跳脫了傳統媒材的靜態框架，將生活經驗、社會議題融入數位平面影像與多媒體裝置，作品充滿了互動性的趣味。