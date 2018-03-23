蒲亭得票創新高 錄影向全民謝票

（中央社莫斯科23日電）俄羅斯中央選舉委員會今天公布總統大選結果，蒲亭以76.69%的得票率連任總統，這是俄國選舉史上最高得票率。為感謝民眾支持，蒲亭特地錄影謝票，承諾將會兌現所有的競選承諾。
俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在影片中感謝俄國人「前所未有」的支持，表示全民積極和團結對他十分重要，讓他了解自己對國家和人民的巨大責任，並承諾他在競選時講過的話都會兌現。
蒲亭表示，現階段俄羅斯有許多需要改進的地方，包括低收入、醫療保健體系的缺失等。他看到民眾期望改變，指出俄羅斯現在需要「真正的突破」，以穩健的步伐不斷深刻改革。
蒲亭承諾將降低失業率、提高俄國經濟效率、增加國民實質所得、減少貧困、增加基礎設施，改善教育和醫療保健缺失、解決住房問題及城鎮更新；強調所有措施都將確保國家發展和提高人民生活水準，並以謀取國家、人民和子孫最大利益為依歸。
根據俄羅斯中央選舉委員會公布的最終數據，本次大選投票率為67.54%，蒲亭以76.69%的得票率勝出，獲得5000多萬選民支持，遠勝過其他7名候選人，這也是俄羅斯選舉史上開出最高的得票率。
全俄社會輿論研究中心（VCIOM）今天也發布選民對18日總統大選的評價，87%的俄羅斯人對選舉表示滿意；人民對投票結果的信任度達到新高：有60%的民眾認為這次選舉符合人民意志，雖然有28%的人認為可能有做票行為，但不影響選舉整體結果。
總統就職典禮將於5月7日舉行。（編輯：郭中翰）1070323