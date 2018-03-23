蒲亭得票創新高 錄影向全民謝票

（中央社莫斯科23日電）俄羅斯中央選舉委員會今天公布總統大選結果，蒲亭以76.69%的得票率連任總統，這是俄國選舉史上最高得票率。為感謝民眾支持，蒲亭特地錄影謝票，承諾將會兌現所有的競選承諾。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在影片中感謝俄國人「前所未有」的支持，表示全民積極和團結對他十分重要，讓他了解自己對國家和人民的巨大責任，並承諾他在競選時講過的話都會兌現。

蒲亭表示，現階段俄羅斯有許多需要改進的地方，包括低收入、醫療保健體系的缺失等。他看到民眾期望改變，指出俄羅斯現在需要「真正的突破」，以穩健的步伐不斷深刻改革。