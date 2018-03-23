巨大獲利連3年下滑 去年EPS 5.48元 擬配發

自行車廠巨大 (9921-TW) 去年在遭遇匯率不利因素及 OEM 客戶報價壓力下，全年稅後純益 20.54 億元，年減 32.98%，獲利呈現連 3 年下滑，每股純益 5.48 元，今 (23) 日巨大董事會決議擬對去年盈餘配發每股 3.5 元現金股利。

巨大指出，2017 年巨大集團自行車及電動自行車總產銷量為 440 萬台，年減少 3.5%，主要也受中國市場銷售疲弱影響。自有品牌在主要市場的表現，以捷安特歐洲子公司及美國子公司表現最佳， 全年度原幣銷貨收入都有雙位數的成長。歐洲子公司主要成長動能來自於高階電動自行車，全年度銷售量成長超過四成。美國整體自行車市場去年並無成長，但捷安特美國子公司逆勢成長，在自行車銷售量、值都有亮麗表現。捷安特中國內銷受到整體市場持續低迷影響，銷售依舊疲軟。

展望 2018 年，巨大集團預估全年營收會有個位數成長。除電動自行車可維持強勁成長動能，大力帶動歐洲區成長外，自有品牌因應消費者所需，也將持續推出更多元、具備更高功性能之自行車、商品及零組件，亦可以支持全球市場的持續成長。中國市場雖仍是挑戰的一年，但預期衰退幅度會縮小。