菲北離島建據點 林松煥：非針對台漁民

菲律賓北呂宋軍區發言人納托（Isagani Nato）昨天發布新聞稿表示，軍方與巴丹群島省（Batanes）地方政府打算在雅米島（Mavulis）興建一棟避風所（shelter），同時作為菲國士兵巡邏北部海域的據點。

林松煥今天接受中央社記者訪問時說，菲方在打算興建避風所時就已知會駐菲代表處，他很早以前就知道菲方這項計畫，並充分掌握情勢發展。

（中央社記者林行健馬尼拉23日專電）菲律賓軍方準備在菲國最北端離島設立避風所兼軍事據點，中華民國駐菲代表林松煥今天表示，菲方此舉是為捍衛領土、保護漁民及打擊走私，並非針對台灣漁民。

林松煥說，從菲方未來將派遣陸戰隊員輪駐雅米島，就顯示目標不是台灣漁民，因為緝捕「盜魚」是海岸防衛隊的工作，不是軍隊。

他說，菲方主要有3方面的考量：維護領土主權與安全，讓漁民在遇到惡劣天候時有避風之處，以及打擊海上走私。

南海競逐日益激烈，林松煥說，菲律賓政府擔心無人島會被國際強權占走，幾年前就開始在一些無人島上進行維護主權的措施，包括插旗、立碑或興建建築物。

他表示，打擊犯罪是菲律賓總統杜特蒂（RodrigoDuterte）的施政主軸之一，而雅米島是海上走私集團丟包非法物品的地點之一，在島上輪流駐軍，有助遏制走私行為。

然而，在台菲雙方未就海上執法範圍達成共識的情況下，台灣漁民在靠近菲國的台菲重疊海域作業時，仍需謹慎。

菲方依據己國法律堅持執法範圍涵蓋12海里領海以及12海里的鄰接區（共24海里），而中華民國引據國際法，主張菲方只在12海里領海執法。

巴丹群島海域以往向來是台菲發生漁務糾紛的熱點，2013年「廣大興28號」遭菲方公務船射擊事件，導致台灣漁民洪石成死亡。為避免悲劇重演，台菲於2015年11月簽署「台菲漁業事務執法合作協定」。

林松煥說，台菲漁業技術工作小組第4次會議12日在台北舉行，台方在會中堅定表達立場，要求菲方依照國際慣例，在菲國鄰接區海域以柔性勸離而非扣押方式對待台灣漁船，菲方表示理解台方的立場。

他強調，代表處會密切關注情勢發展，隨時採取必要措施，維護台灣漁民的權益。（編輯：郭中翰）1070323