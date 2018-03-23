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娛樂

影／齋藤工甜蜜自稱「老公」　貼心訂購花蓮麻糬獻粉絲

記者徐郁雯／台北報導2018/03/23 21:02
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現年36歲的日本男星齋藤工，今（23）日為宣傳執導電影《多桑不在家》來台，首映會現場擠滿女粉絲爭相目睹齋藤工帥樣，齋藤工為了滿足女粉絲，更用中文甜喊：「大家好，我是老公！」惹得一票粉絲尖叫連連。齋藤工不僅人帥，也特別訂購1000個「花蓮麻糬」，想為花蓮盡一份心力，讓人相當感動。

事實上，齋藤工為了區分演員與導演的身分不同，在當演員時，名字是用「齋藤工」，但當導演時，則化名為「齊藤工」，其中主持人問他，應該如何稱呼比較適合？齋藤工則笑說：「大家好，我是老公！」高超撩妹技，讓粉絲神魂顛倒。


▲「日本性感男神」齊藤工訪台宣傳自導自演電影《多桑不在家》。（圖／記者林調遜攝，2018.3.23）


▲《多桑不在家》導演齊藤工（右）與編劇橋本幸二。（圖／記者林調遜攝，2018.3.23）

齋藤工素有「日本性感男神」之稱，被問及與《多桑不在家》男主角高橋一生，誰比較帥氣時？齋藤工則表示，「沒人比得上高橋，他連血管都很性感。」齋藤工不僅訂購1000個花蓮麻糬，現場也與粉絲大玩自拍、吃麻糬，展現滿滿親和力。《多桑不在家》於30日在台上映。


▲《多桑不在家》導演齊藤工與台灣粉絲互動。（圖／記者林調遜攝，2018.3.23）

關鍵字齋藤工多桑不在家
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