影／鄧紫棋女王之姿登台　霸氣告白：讓我了解存在的意義

今天的演唱會是在台巡演的首場，在氣勢十足的高空城堡舞蹈開場，鄧紫棋身穿紅色短裙加上耀眼的紅色披風登場，胸口開出大愛心，整個人充滿女王氣勢，以名曲〈A.I.N.Y〉為演唱會拉開序幕，之後以舞曲〈What have U Done〉、〈我不懂愛〉高亢的歌聲充滿會場的每個地方，讓全場超嗨，台下歌迷甚至站起來跟著搖擺。

「紅心女王」鄧紫棋睽違3年，終於帶著最新巡演《Queen Of Hearts》唱回台灣，今（23）日首場引爆，她以招牌紅心女王裝登場，氣場超強大。一開場她就演唱名曲〈A.I.N.Y〉讓所有人都被她高亢的嗓音折服。



▲鄧紫棋以女王之姿登場演唱會，不斷飆出高音，讓聽眾非常興奮。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.23）

在〈我不懂愛〉歌曲結束後，鄧紫棋向歌迷問好：「台北你們好嗎？我終於回來了！」立即引起現場的高聲尖叫，接著她表示，雖然才剛開場，但是已經感受到今天的歌迷會有多熱情了，也謝謝粉絲千里而來只為看她演唱會，「今天這一場是2度加場的最後一場，你們讓我能夠實現在台灣開3場演唱會的夢想！」接著鄧紫棋繼續演唱歌曲〈你不是真正的快樂〉，讓全場跟著大合唱，現場宛如萬人KTV。



▲鄧紫棋二度告白歌迷。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.23）

演唱〈再見〉時的Talking時間，鄧紫棋提到改變世界要做一些偉大的事情，「而最偉大的事是，做不同事情時，背後的那一份愛，希望我的音樂能讓你們有勇氣一直愛下去。」之後二度表白歌迷，「謝謝你們，讓我了解到我站在台上的意義。」

其實上周鄧紫棋不小心感冒了，心急的她怕影響到在台灣演唱會的表現，去找醫生施打抗生素，也取消所有行程好好休息，幸好在前一晚彩排時，狀況極好，才讓她放心。