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藝起看未來 2050未來簡史在台展出

中央社2018/03/23 20:57
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者陳婕翎、黃瑞弘台北23日電）國立台灣美術館、比利時皇家美術館首次合作的「2050未來簡史」國際交流展明起在台中國美館登場，國美館館長蕭宗煌今天說，有別於歐洲展場，這次展覽添加不少台灣味。

藉由藝術家眼光想像未來的「2050未來簡史」來台展出，比利時皇家美術館策展人皮耶．伊弗．戴薩伊夫（Pierre-Yves Desaive）在今天記者會中表示，2050年代表不遠的未來，台版展覽增加許多亞洲及台灣藝術家觀點，促成藝術溝通，「希望將台灣藝術新活力帶回比利時。」

蕭宗煌也強調，不同於2016年比利時布魯塞爾皇家美術館及巴黎羅浮宮展示版本，身為亞洲首站的台版「2050未來簡史」融合台灣地理和文化位置的特殊性，勾勒台灣與未來簡史展覽主軸的關係和對話。

參展藝術家之一、台灣藝術家黃贊倫的作品是裝置藝術「安妮」，他受訪時說，作品以「未來的未來」作為詮釋核心，將視角延展至比未來更不可考的時間點，呈現「未來雖不是當今能見的事，但未來終究會成為歷史」的概念。

「以前談未來多著重科技帶來的影響，這次的觀點格局較大，從政經、文化環境到去國界化的議題。」黃贊倫談到心中對於未來的想像，認為人類如果要進入下一個文明，要除去國界這樣的框架。

這次的參展名單，中國藝術家艾未未也名列其中。展期至6月3日止。（編輯：黃瑞弘）1070323

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