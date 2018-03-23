地方萬花筒》影音／購物便利　首座「i郵箱」進校園

智慧物流共用大平台！明道大學「i郵箱」23日下午正式啟用，不僅提供24小時自助取貨服務，也與國內多家物流業攜手合作，創造物流業共享經濟，為校園師生提昇更高的生活品質與便利性，並打造優質校園環境。
為順應社會新需求，積極推動業務轉型，隨著物聯網興起，電子商務蓬勃發展，帶動小包及包裹運遞需求，為迎合顧客需求導向，中華郵政公司現正積極於國內各地郵局、大專院校及火車站等人群聚集處布建ibox(智慧取件箱)，提供客戶多元之取件、寄件服務，i郵箱除可提供24小時自助服務供顧客收、取包裹郵件，也可經由電子證票(悠遊卡)繳付郵資。
為提供縣民更多元用郵服務，中華郵政股份有限公司彰化郵局配合明道大學17週年校慶，23日下午4時於該校開悟大樓辦理「彰化縣內校園首座i郵箱」啟用儀式，明道大學校長郭秋勳、彰化郵局局長張耀中主持啟用，校園i郵箱也吸引外國籍學生來體驗。
明道大學長期致力於智慧運輸、智慧校園與低碳生活研究開發，與中華郵政共同推動之「i郵箱」，不管是要取貨還是寄件，讓熊生隨時都可以使用。如果想寄包裹，直接放進郵箱裡，用悠遊卡就可以感應扣郵資。
郭秋勳說，這種提供24小時自助取貨服務，讓學生們可以自由取貨，「i郵箱」提供24小時取貨服務，不受郵局營業時間限制，讓師生便利取貨服務。
張耀中說，網路電商發達，讓郵局包裹郵件的量，每年增加400萬件，但現代人太忙碌，根本沒時間收包裹，也造成郵差投遞的困難。彰化郵局推出校園「i 郵箱」，並有大、中、小三種貨品尺寸型態，透過手機通知學生，24小時都能在校園內收包裹，為校園師生提昇更高的生活品質與便利性，並打造優質校園環境。