地方萬花筒》影音／購物便利　首座「i郵箱」進校園

智慧物流共用大平台！明道大學「i郵箱」23日下午正式啟用，不僅提供24小時自助取貨服務，也與國內多家物流業攜手合作，創造物流業共享經濟，為校園師生提昇更高的生活品質與便利性，並打造優質校園環境。

為順應社會新需求，積極推動業務轉型，隨著物聯網興起，電子商務蓬勃發展，帶動小包及包裹運遞需求，為迎合顧客需求導向，中華郵政公司現正積極於國內各地郵局、大專院校及火車站等人群聚集處布建ibox(智慧取件箱)，提供客戶多元之取件、寄件服務，i郵箱除可提供24小時自助服務供顧客收、取包裹郵件，也可經由電子證票(悠遊卡)繳付郵資。