NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈借鏡丹麥英法經驗 　綠能蓄勢待發陽岱鋼雙安　宋家豪飆速149公里理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

永豐金設誠信委員會 8位獨董入列

中央社2018/03/23 20:58
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者田裕斌台北23日電）永豐金控今天召開董事會，通過設置「誠信經營委員會」、「永續發展委員會」，除了金控3名獨立董事外，包括銀行、證券獨董共8名獨董都是成員。

永豐金是國內第5家設立「誠信經營委員會」的金控，「誠信經營委員會」將負責誠信經營政策與防範方案制定，並監督經理部門執行成效，將儘速召開第1次會議，完成內外舉報機制的建置，保障以公益為目的的吹哨者。

永豐金董事會也決議設「永續發展委員會」，由金控董事長翁文祺擔任主任委員，下設公司治理、顧客關係、員工照顧、社會參與、環境永續5個推動小組，翁文祺表示，從1948年台北區合會儲蓄公司成立至今，永豐金其實已經有70年的歷史，「永續發展委員會」成立後，會更積極地實踐企業社會責任，追求企業的永續經營。

在組織調整方面，永豐金總經理朱士廷表示，今年將擴大IT基礎投資，發展數位金融，為配合此一發展目標，進行組織調整，董事會今天通過，組織朝精簡扁平設計，採專業職掌分工與子公司相應功能單位對接管理，有效加強子公司的督導，進一步發揮綜效。

此外，新成立的「數位科技處」負責永豐金的數位金融發展策略規劃、資安管理政策，未來將研發新科技的金融應用、深化產學合作研發成果;檢視既有客戶數位流程、優化客戶體驗，另將導入AI機器學習應用，增強資安防護，建立安全穩健的數位服務。（編輯：李信寬）1070323

藝起看未來 2050未來簡...聲援英國 拉脫維亞宣布將驅...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan