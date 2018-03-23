永豐金設誠信委員會 8位獨董入列

（中央社記者田裕斌台北23日電）永豐金控今天召開董事會，通過設置「誠信經營委員會」、「永續發展委員會」，除了金控3名獨立董事外，包括銀行、證券獨董共8名獨董都是成員。

永豐金是國內第5家設立「誠信經營委員會」的金控，「誠信經營委員會」將負責誠信經營政策與防範方案制定，並監督經理部門執行成效，將儘速召開第1次會議，完成內外舉報機制的建置，保障以公益為目的的吹哨者。

永豐金董事會也決議設「永續發展委員會」，由金控董事長翁文祺擔任主任委員，下設公司治理、顧客關係、員工照顧、社會參與、環境永續5個推動小組，翁文祺表示，從1948年台北區合會儲蓄公司成立至今，永豐金其實已經有70年的歷史，「永續發展委員會」成立後，會更積極地實踐企業社會責任，追求企業的永續經營。