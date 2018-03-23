永豐金設誠信委員會 8位獨董入列

（中央社記者田裕斌台北23日電）永豐金控今天召開董事會，通過設置「誠信經營委員會」、「永續發展委員會」，除了金控3名獨立董事外，包括銀行、證券獨董共8名獨董都是成員。
永豐金是國內第5家設立「誠信經營委員會」的金控，「誠信經營委員會」將負責誠信經營政策與防範方案制定，並監督經理部門執行成效，將儘速召開第1次會議，完成內外舉報機制的建置，保障以公益為目的的吹哨者。
永豐金董事會也決議設「永續發展委員會」，由金控董事長翁文祺擔任主任委員，下設公司治理、顧客關係、員工照顧、社會參與、環境永續5個推動小組，翁文祺表示，從1948年台北區合會儲蓄公司成立至今，永豐金其實已經有70年的歷史，「永續發展委員會」成立後，會更積極地實踐企業社會責任，追求企業的永續經營。
在組織調整方面，永豐金總經理朱士廷表示，今年將擴大IT基礎投資，發展數位金融，為配合此一發展目標，進行組織調整，董事會今天通過，組織朝精簡扁平設計，採專業職掌分工與子公司相應功能單位對接管理，有效加強子公司的督導，進一步發揮綜效。
此外，新成立的「數位科技處」負責永豐金的數位金融發展策略規劃、資安管理政策，未來將研發新科技的金融應用、深化產學合作研發成果;檢視既有客戶數位流程、優化客戶體驗，另將導入AI機器學習應用，增強資安防護，建立安全穩健的數位服務。（編輯：李信寬）1070323