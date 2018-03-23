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中華拔河隊遇「黑哨」痛失金牌　網友製片聲援：我們沒輸

生活中心／綜合報導2018/03/23 21:21
▲中華男子拔河隊參加 2018 世界盃室內拔河錦標賽，在金牌戰中主審卻出現誤判，導致中華隊痛失金牌。（影片截圖／翻攝自「Yasu Jheng」臉書）
▲中華男子拔河隊參加 2018 世界盃室內拔河錦標賽，在金牌戰中主審卻出現誤判，導致中華隊痛失金牌。（影片截圖／翻攝自「Yasu Jheng」臉書）

 2018 世界盃室內拔河錦標賽日前在中國大陸徐州舉辦，在中華台北男子隊和愛爾蘭隊 560 公斤級金牌戰中，卻出現主審疑似誤判的情形，導致中華隊就這麼跟金牌擦肩而過，充滿爭議的判決也讓現場觀眾當場大喊「重來」為中華隊聲援，網友也氣憤地直呼根本就是「黑哨」。

拔河隊粉絲、網友「 Yasu Jheng 」為了聲援中華男子拔河隊，向「大笨牛拔河隊」要來素材，剪輯了一段應援影片，他並發文透露，這支拔河隊在 2016 年曾接受五月天、吳克群以及台灣人民的募資，才能順利參加比賽，但卻在 10 日的比賽中遭遇歐盟評審團的黑哨刻意打壓，讓他相當氣憤不平，因此自製這段影片，「希望能號召台灣甚至全世界的朋友，一起當這場比賽的主審，還給這場比賽該有的公平和公正。」


▲世界各地的網友也為中華隊抱不平。（影片截圖／翻攝自「Yasu Jheng」臉書）

影片中可看見，在中華隊一次犯規、愛爾蘭隊兩次犯規的情況下，愛爾蘭隊故意放繩導致中華隊坐地犯規，此時主審竟直接判中華隊三犯出局，明顯的誤判讓選手們相當不服。教練向愛爾蘭籍的裁判長反映後，卻得到「我必須支持我的裁判」的答案，教練不可置信地說「即使那是錯的？」而對方只是回「 He wasn't wrong 」（他沒有錯），甚至還安慰「至少還有銀牌」。


▲教練就爭議判決向裁判長反映，卻得到「支持主審判決」的回答。（影片截圖／翻攝自「Yasu Jheng」臉書）

事後「大笨牛拔河隊」也 po 出當天比賽片段，還原事情經過並說明處理進展，表示已向世界總會提出仲裁，目前正在等待仲裁結果，「面對世界總會的善意，我只能期待正義終將會到來，還我男拔的榮耀與尊嚴」。


▲因爭議判決和金牌擦肩而過，中華隊雖然站上頒獎台，但拒絕將獎牌掛在脖子上。（影片截圖／翻攝自「Yasu Jheng」臉書）

 

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