美中貿易戰台灣遭夾擊 政府4策略全面因應

對於川普高舉301大刀，台灣大學經濟系教授陳添枝表示，自世界貿易組織（WTO）成立後，美國已很少使用301條款，美國這次如果啟動301條款將是很大的政策轉變。不過，他認為，美方雖啟動301條款，仍提出諮商期，目的是請中國想辦法讓步，縮減鉅額貿易逆差，目前還只是「威脅」階段。

（中央社台北23日電）美國宣布對中國進口總值600億美元貨品課徵高關稅，總統蔡英文提出4策略因應，以確保台灣貿易利益不被傷害。學者認為，美方提出諮商期，讓中國有讓步空間，目前應只停留在威脅階段。

對於川普開啟美中貿易戰端，中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長李淳表示，川普雖簽署備忘錄，將對中國大陸銷往美國的產品課徵高關稅，但尚未公布實施關稅制裁產品範圍，預計15天後公布初步清單，之後30天還有公眾意見評論等程序要走，美國對中國貿易制裁的產品範圍要到45天後才會較明確。

不過，美國一旦啟動高關稅報復中國輸美產品，中華經濟研究院院長吳中書分析，對在中國大陸設廠的台商影響大，而且美國可能還有後續措施。

吳中書建議，從長遠方向來看，可能要觀察產業鏈分布，有些廠商布局美國、有些在東南亞，中國大陸或其他地方，廠商應考量美中貿易戰的課題，不能從目前的架構進行布局，要考量整體潛在的貿易糾紛可能性。

對於台灣科技產業影響，吳中書指出，這次美國措施主要保護高科技的智慧財產權，台灣的貿易觸角很廣，也有上中下游產業鏈，包括在中國大陸製造、輸出到歐美等地；或是台灣廠商半成品輸出到中國大陸再轉出口、或是反向進行貿易。

吳中書分析，美國總統川普課徵高關稅重懲中國大陸，台灣廠商也會承受不小壓力，對於在中國大陸設廠的台商來說，影響層面大。台灣產業積極在國際布局，需要更深遠考量相關層次的議題。

對於台灣政府因應之道，吳中書建議，應該獲得更多資訊，提供廠商因應的方法。廠商可能相對侷限在個別產業，但是影響層面不會限於某個領域，政府應該出面把因應措施和預期衝擊，與產業界協調溝通。

事實上，自今年1月開始，川普政府接連對太陽能電池、洗衣機實施防衛措施，並對進口鋼鋁課徵高關稅，政府一直都密切關注後續發展，行政院政務委員鄧振中更於上周率團前往華府，希望爭取台灣列入鋼鋁高關稅豁免清單中。

川普22日簽署對中301調查結果後，總統蔡英文也於第一時間回應表示，美中貿易戰看起來是一觸即發的狀態，政府提出4策略因應，分別是：一，要加大台灣研發及生產的比重；二，加速內需投資；三，提高創新能量；四，多元布局。

經濟部次長龔明鑫表示，經濟部目前評估與細部研究已經準備好，會配合行政院相關指示，全面做好因應措施。（編輯：張良知）1070323