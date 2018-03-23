朱立倫歡迎台青返台打拚 期盼兩岸和平

（中央社記者陳家倫上海23日電）新北市長朱立倫今天繼續在江蘇的訪問行程，他向當地台青表示，誠摯歡迎他們回台灣打拚。出席南京台協20週年慶時，朱立倫除感謝台商對新北市的支持，也期盼兩岸繼續和平發展。

朱立倫21日起率新北市部分局處首長赴江蘇、上海訪問，23日上午前往台積電南京廠參訪，接著又和在大陸的台灣青年座談等，晚間出席南京市台灣同胞投資企業協會20週年慶。

朱立倫參訪台積電南京廠後表示，台積電是台灣最重要及具代表性的產業之一，影響全世界的科技走勢，無論台積電在台灣新竹科學園區、台南科學園區或是大陸地區，希望都能持續創新，同時提升台灣經濟動能。