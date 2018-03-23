影音／借鏡丹麥英國法國經驗 　台灣綠能蓄勢待發

彰化縣政府和遠見雜誌於23日在台北遠東國際大飯店共同主辦亞洲綠能智慧中心國際論壇，以「風電領航 - 彰現綠能大未來」為口號，點出離岸風電即將驅動台灣綠色能源產業發展、迎向永續未來！特別邀請丹麥、法國、台灣等國內外重要產官學者一同共襄盛舉，分享國際智慧綠能產業發展趨勢與機會。

施俊吉表示，為強化綠色經濟建設，加速綠色相關投資，行政院特別在前瞻基礎建設計畫編定綠能建設預算，目的為帶動民間投資，透過內需市場的創造，可以加速產業轉型，估計到2025年前可以帶動1.8兆元以上的民間投資。推動的政策包括，在智慧節能方面，推動智慧電表建置，結合時間電價，以紓緩尖峰負載，2017年開始建置至2024年七年間預計可望創造453億的產值。

在太陽光電方面，目前整體推動進度十分密集，目標是2020年達成設置20 GW的裝置容量，其中第一年是17GW；在風力發電方面，台灣擁有全球最優質的離岸風力資源就在彰化，預估到2025年離岸風電可完成5.5 GW，每年約可提供198億度的乾淨電能。除了發電以外，離岸風電也是帶動國內相關產業，如海事工程、鋼構及零組件等。

魏明谷表示，彰化縣得天獨厚，擁有全世界最好的風場、全台灣最淺的海域，彰化外海總面積2300平方公里，是彰化縣陸地的2.5倍大，蔡英文總統上任後，他接到沃旭公司向縣府聯繫，說彰化縣有很好的風場，那時才驚覺原來彰化縣有這麼得天獨厚的利基，近2年來招商引資已超過1兆1,920億。

台灣電力公司董事長楊偉甫表示，台電在彰濱工業區已經有31支陸上風力風電機正在運作，還有4支正在興建當中，彰濱工業區是台電公司設立風力發電機密度最高的地區，在離岸的開發，台電公司也投入相當的資金與人力，目前已有第一期的風力發電計畫正在推動當中，即將推出第二期計畫，這二期的計畫都是配合政府政策希望能夠扮演領頭羊角色。

在風力發電基礎建設部分，台電公司去年與台中港務公司簽署合作協議，承租台中港5A、5B碼頭作為施工碼頭，除此之外，台電公司也即將在彰化漁港闢建運維基地作為台電公司所有機具人力進駐的主要港口。