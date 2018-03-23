周伯勳建功 台啤保進季後賽一線生機

（中央社記者李晉緯新北23日電）今天SBL的台啤、台銀之戰，台啤靠周伯勳拿下全場最高16分，並成功壓制賈西亞火力，讓球隊以93比67擊敗台銀，保住進軍季後賽的一線生機。

超級籃球聯賽台灣啤酒、台灣銀行之戰，今天在新北市新莊體育館進行，兩隊首節以13比13戰平，次節台啤在夏普（Walter Sharpe）單節9分帶領下，拉出24比16攻勢，在上半場領先8分。

下半場周伯勳在第3節攻下10分，讓台啤以66比47，帶著兩位數領先進到末節，第4節台啤再打出27比20攻勢，最終以93比67擊敗台銀，戰績改寫為11勝、18敗，壓過台銀的10勝、19敗，保有闖進季後賽的一線生機。