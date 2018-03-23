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中央社

周伯勳建功 台啤保進季後賽一線生機

中央社2018/03/23 21:28
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者李晉緯新北23日電）今天SBL的台啤、台銀之戰，台啤靠周伯勳拿下全場最高16分，並成功壓制賈西亞火力，讓球隊以93比67擊敗台銀，保住進軍季後賽的一線生機。

超級籃球聯賽台灣啤酒、台灣銀行之戰，今天在新北市新莊體育館進行，兩隊首節以13比13戰平，次節台啤在夏普（Walter Sharpe）單節9分帶領下，拉出24比16攻勢，在上半場領先8分。

下半場周伯勳在第3節攻下10分，讓台啤以66比47，帶著兩位數領先進到末節，第4節台啤再打出27比20攻勢，最終以93比67擊敗台銀，戰績改寫為11勝、18敗，壓過台銀的10勝、19敗，保有闖進季後賽的一線生機。

台啤教練周俊三表示，賽前確定的布陣收到效果，在防守奏效、進攻僅首節出狀況的情形下，球隊越打越順，尤其周伯勳今天壓制賈西亞（Charles Garcia），為球隊帶來勝利契機。

對於今天的勝利，周伯勳認為台啤的失誤比台銀少了12個，是分出勝負的關鍵，「當然賈西亞被我鎖死，也是很重要的一點」。

周伯勳今天力扛台銀洋將賈西亞，不但自己攻下全場最高16分，還將賈西亞的破壞力降到最低，只讓他拿下13分、12籃板。

台銀教練韋陳明表示，今天沒有人在關鍵時刻適時跳出，「大家太想贏，反而表現更差」，短時間內兵敗如山倒，雖然喪失在今天搶進季後賽的機會，但明天還有比賽，「就算晉級機會只有千萬分之一，台銀也不會放棄」。（編輯：黃于）1070323

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