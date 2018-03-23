拆公投盟帳棚 北市府：因沒申請路權沒報備

（中央社記者劉建邦、梁珮綺台北23日電）台北市政府今天拆除台灣公投護台灣聯盟促進會在立法院旁帳棚，公投盟發聲明提及有向新工處申請路權，但未通過。市府則表示，由於沒有申請路權及報備，依法拆除。

北市府以未申請路權和報備為由，上午派員前往拆除公投盟在立法院旁、濟南路的帳棚。傍晚6時，由建管處派出的工人採除另兩頂帳棚，聲援公投盟的民眾再度和警方發生拉扯，優勢警力在晚間7時初排除狀況，讓工人進場，完成3頂帳棚的拆除工作。

市府發言人劉奕霆表示，因公投盟未申請路權，也未向建管處報備，建管處3月20日已派員到場查報並疏導，若未自行拆除，市府將代為拆除。