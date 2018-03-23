台日交流密切 吳釗燮：雙邊關係麻吉麻吉

（中央社記者侯姿瑩台北23日電）外交部長吳釗燮今天表示，台灣與日本在歷史、文化、經濟等領域有密不可分的關係，兩國在防災、教育、觀光、青少年交流方面也很密切，台日關係可說是「麻吉麻吉」。

台北市稻江高級護理家事職業學校主修日文的學生今天參訪外交部。吳釗燮致詞時表示，日本是台灣重要的鄰邦與盟友，兩國在歷史、文化、經濟等領域有密不可分的關係，在防災、教育、觀光、青少年交流方面也很密切，兩國地方政府也簽署許多交流協定。

吳釗燮形容：「台日雙邊關係可以說是麻吉麻吉」。

同時，吳釗燮提到，在日本政界友人的推動下，許多日本高中生畢業旅行的地點都選在台灣。這表示，台日之間不僅高層關係好，青年間的交流也有非常好的基礎。