退輔會：占用國有財產訴訟定讞　籲請大觀自救會尊重判決

（軍聞社記者吳柏融臺北23日電）國軍退除役官兵輔導委員會今日指出，近日大觀自救會於臉書訊息揭露，將於24日下午由退輔會為起點，途經國有財產署，最終抵達行政院進行遊行活動，針對該網頁諸多不實陳述，退輔會特別澄清聲明。

退輔會強調，大觀自救會一貫以「弱勢」及「強拆」等悲情訴求，利用媒體不斷向社會大眾渲染錯誤訊息；大觀自救會更誣指財政部訂定之「各機關經管國有公用被占用不動產處理原則」為製造、加速迫遷非正式住居的劊子手。

退輔會特別指出，板橋榮家自民國97年以渠等無權占用國有財產提起訴訟，迄103年全案三審定讞，一切均係法治國家應有之作為，國有財產為全民資產，上述處理原則即係國家管理土地之依循，以維持社會機制合理運作，大觀自救會刻意忽略渠等經司法判決確定所應負擔之義務及責任，一再扭曲事實，誤導社會視聽。