NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈繆德生積勞病故？軍方旌忠狀引疑議南法超市驚傳恐攻　槍手遭警方擊斃理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
國防軍武

退輔會：占用國有財產訴訟定讞　籲請大觀自救會尊重判決

軍聞社2018/03/23 19:20
軍聞社 / NOWnews
軍聞社 / NOWnews

（軍聞社記者吳柏融臺北23日電）國軍退除役官兵輔導委員會今日指出，近日大觀自救會於臉書訊息揭露，將於24日下午由退輔會為起點，途經國有財產署，最終抵達行政院進行遊行活動，針對該網頁諸多不實陳述，退輔會特別澄清聲明。

　退輔會強調，大觀自救會一貫以「弱勢」及「強拆」等悲情訴求，利用媒體不斷向社會大眾渲染錯誤訊息；大觀自救會更誣指財政部訂定之「各機關經管國有公用被占用不動產處理原則」為製造、加速迫遷非正式住居的劊子手。

　退輔會特別指出，板橋榮家自民國97年以渠等無權占用國有財產提起訴訟，迄103年全案三審定讞，一切均係法治國家應有之作為，國有財產為全民資產，上述處理原則即係國家管理土地之依循，以維持社會機制合理運作，大觀自救會刻意忽略渠等經司法判決確定所應負擔之義務及責任，一再扭曲事實，誤導社會視聽。

　退輔會表示，此案拆屋還地三審定讞後，公部門仍持續與住民溝通協商，提出社會住宅、包租代管及租金補貼等方案協助安置弱勢違占戶，但均遭大觀自救會悍然拒絕，主因在於大觀自救會始終堅持「原地續住」及「就地合法」的主張，導致所有公部門的努力都歸於零。

　退輔會強調，大觀自救會不斷在網路渲染錯誤訊息，企圖形塑大觀居民被公權力欺壓假象，期望搏得不知情大眾的同情，退輔會籲請自救會能尊重司法判決及信任公部門就現行法令所能予以協助的最適方案，勿徒增成本，製造社會紛擾。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社
創意愛國歌曲競賽明登場　內容精彩後備：故繆德生上校家屬申領旌忠狀

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan