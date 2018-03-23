法南部挾持案 嫌犯要求釋放巴黎恐攻主嫌

（中央社記者曾依璇巴黎23日專電）法國南部特雷比鎮一家超市發生人質挾持事件，已有兩人中彈死亡。嫌疑人自稱隸屬極端組織伊斯蘭國（IS），要求法國釋放2015年巴黎恐攻案中唯一存活的主嫌阿布岱斯蘭。
媒體快訊報導，今早一名自稱隸屬伊斯蘭國的男子，在距離觀光勝地卡爾卡松（Carcassonne）約8公里的小鎮特雷比（Trebes）的一家超市挾持人質。
消息指出，嫌疑人可能是一名來自摩洛哥的男子，他因極端化傾向，本就列為追蹤名單。
根據費加洛報（Le Figaro），嫌疑人被圍困在超市內，裡面還有一名45歲的中校，他以自身換取一名人質獲釋。
報導提到，目前已知有兩人死亡、3人受傷，嫌疑人要求釋放2015年11月巴黎連環恐攻案中唯一存活的主嫌阿布岱斯蘭（Salah Abdeslam）。他目前囚禁在法國監獄中。
有目擊者表示，嫌疑人於上午11時15分走進超市，高喊「真主至大」，他似乎持有手槍、刀和手榴彈。
一名案發時正好在超市的消費者接受法國新聞電台（Franceinfo）訪問時說，這名男子大喊後，開了好幾槍，她情急之下看到冷藏室的門，就叫其他人一起躲進去，一行約10人躲了將近一小時，其間聽到槍聲，最後他們從超市後面的逃生門逃離現場。
挾持事件發生前，數名共和國保安隊（CRS）警員在距離超市不遠處，遭一名開車的男子射擊至少5槍，其中一人肩部中彈受傷，子彈從距離心臟3公分處經過，無生命危險。
這輛嫌疑人開的汽車隨後被發現停在超市停車場，可能顯示兩起事件有關聯或由同一人所為，但官方尚未證實。
法國總理菲力普（Edouard Philippe）說，此案情勢「嚴重」，並指所有線索都顯示這起事件為「恐怖行動」；內政部長柯隆布（Gerard Collomb）已前往現場。（編輯：郭中翰）1070323