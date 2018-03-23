法南部挾持案 嫌犯要求釋放巴黎恐攻主嫌

（中央社記者曾依璇巴黎23日專電）法國南部特雷比鎮一家超市發生人質挾持事件，已有兩人中彈死亡。嫌疑人自稱隸屬極端組織伊斯蘭國（IS），要求法國釋放2015年巴黎恐攻案中唯一存活的主嫌阿布岱斯蘭。

媒體快訊報導，今早一名自稱隸屬伊斯蘭國的男子，在距離觀光勝地卡爾卡松（Carcassonne）約8公里的小鎮特雷比（Trebes）的一家超市挾持人質。

消息指出，嫌疑人可能是一名來自摩洛哥的男子，他因極端化傾向，本就列為追蹤名單。

根據費加洛報（Le Figaro），嫌疑人被圍困在超市內，裡面還有一名45歲的中校，他以自身換取一名人質獲釋。