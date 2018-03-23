NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈繆德生積勞病故？軍方旌忠狀引疑議南法超市驚傳恐攻　槍手遭警方擊斃理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

陽岱鋼單場敲2安 無緣對決宋家豪

中央社2018/03/23 21:51
中央社 運動 / NOWnews
中央社 運動 / NOWnews

（中央社記者黃巧雯台北23日綜合報導）旅日讀賣巨人隊野手陽岱鋼今天與樂天隊熱身賽單場敲出2安，第5局打擊結束後就退場休息，效力樂天隊投手宋家豪第7局登板，中繼1.1局無失分，兩人無緣對決。

巨人隊今天與樂天隊熱身賽，陽岱鋼擔任開路先鋒、守中外野，打擊猛打賞，面對樂天隊先發投手則本昂大，第1、3局都敲出安打上壘，第5局上場打擊時則被三振。

陽岱鋼今天3打數2安打，1次三振，熱身賽打擊率回升至3成94。

陽岱鋼在5局結束後退場休息，宋家豪第7局在樂天隊5比0領先的情況下登板中繼，兩人擦身而過。

宋家豪7局下在一、三壘有人、二出局情況下上場救火，讓巨人隊打者坂本勇打成滾地球出局，順利化解失分危機。

宋家豪今天中繼1.1局無失分，沒被敲出任何安打，僅花12球，讓巨人隊打者四上四下，最快球速149公里，熱身賽防禦率降至9.95，樂天隊靠著牛棚聯手封鎖巨人隊打線，僅讓巨人9局下追回1分，樂天終場以5比1獲勝。

旅日羅德隊野手李杜軒今天在對戰中日隊熱身賽也有出賽，第9局1比1平手、滿壘情況下上場代打，打成雙殺打出局，未能為球隊建功，羅德隊隨後靠著加藤翔平滿貫砲，單局合計灌進5分，終場6比1擊敗中日。（編輯：黃于）1070323

控中國違反智財權 美國向W...中國調整海洋伏季休漁制度 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan