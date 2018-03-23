NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈繆德生積勞病故？軍方旌忠狀引疑議南法超市驚傳恐攻　槍手遭警方擊斃理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

中國調整海洋伏季休漁制度 越南抗議

中央社2018/03/23 22:01
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社河內23日電）中國大陸農業部日前提出關於調整海洋伏季休漁制度的通告，其中適用範圍覆蓋南海海域。越南官方昨天對此表示抗議，並指出中國此舉侵犯越南的主權。

越南外交部發言人黎氏秋恆（Le Thi Thu Hang）22日在外交部每月例行記者會回答記者提問時，做了上述表示。

黎氏秋恆表示，越南具有足夠歷史和法律依據，可證明對西沙和南沙兩個群島擁有主權，以及根據1982年聯合國海洋法公約，越南對各海域擁有相關合法權益。

她指出，中國這項休漁制度侵犯越南對西沙群島的主權，違反越南在各海域上的合法權益，違背1982年聯合國海洋法公約等國際法、南海共同行為宣言（DOC）、指導解決越中海上問題基本原則協議，及兩國對管控海上分歧的共識。

她說，這項制度也不利於維護南海和平、越中兩國關係良好發展趨勢以及各方目前對南海行為準則（COC）談判的努力。

她強調，越南反對並堅決駁斥中方此一單方面的行為。

近年來，中國每年在5月中旬至7月底於黃渤海、東海、南海海域實行休漁制度，由於休漁期間處於每年的三伏季節，所以又稱「伏季休漁」。這段期間在特定海域，漁船不得從事捕撈作業。

伏季休漁是經中國相關部門批准，由漁業行政主管機關宣布實施的保護漁業資源的一種制度。不過，這項制度實施以來，迭遭鄰近國家以侵犯主權，提出抗議。（編輯：高照芬）1070323

法南部挾持案 嫌犯要求釋放...一反傳統作法 川普徵關稅衝...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan