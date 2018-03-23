中國調整海洋伏季休漁制度 越南抗議

（中央社河內23日電）中國大陸農業部日前提出關於調整海洋伏季休漁制度的通告，其中適用範圍覆蓋南海海域。越南官方昨天對此表示抗議，並指出中國此舉侵犯越南的主權。

越南外交部發言人黎氏秋恆（Le Thi Thu Hang）22日在外交部每月例行記者會回答記者提問時，做了上述表示。

黎氏秋恆表示，越南具有足夠歷史和法律依據，可證明對西沙和南沙兩個群島擁有主權，以及根據1982年聯合國海洋法公約，越南對各海域擁有相關合法權益。

她指出，中國這項休漁制度侵犯越南對西沙群島的主權，違反越南在各海域上的合法權益，違背1982年聯合國海洋法公約等國際法、南海共同行為宣言（DOC）、指導解決越中海上問題基本原則協議，及兩國對管控海上分歧的共識。