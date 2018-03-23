聲援英國 歐洲國家考慮驅逐俄外交官

這使得歐盟對攻擊案的批評轉趨嚴厲，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和其他人協助梅伊克服部分友俄國家對於攻擊案的疑慮，這些國家質疑英國提出的證據不夠確鑿。俄國始終否認涉案。

為了聲援英國首相梅伊（Theresa May），歐盟（EU）國家22日晚間一致同意，俄國必須為攻擊案負責。英格蘭一名法官表示，前俄羅斯雙面間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）和女兒受到攻擊後，腦部可能已受損。

（中央社布魯塞爾/布拉格23日綜合外電報導）數個歐洲國家今天考慮驅逐俄國外交官，以展現對於英國的支持。一名前俄國間諜在英國遭到神經毒劑攻擊後，英國下令驅逐23名「未公開的（俄國）情報人員」。

在這項展現團結的象徵性行動中，歐盟並電召歐盟駐俄大使返回述職－這是一種傳統的外交抗議形式。

另有跡象顯示，歐盟國家準備進一步懲罰俄國。數位歐盟國家領袖表示，他們考慮驅逐俄國外交官。

愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）抵達參加歐盟布魯塞爾峰會第2天會議時表示：「我們未來數日將會考慮，是否針對俄國駐愛爾蘭外交官採取個別行動。我們必須進行安全評估，就像他們（英國）所做的一樣…我們不會隨意驅逐別人。」

捷克總理巴比斯（Andrej Babis）22日晚間歐盟峰會後表示，捷克可能驅逐部分俄國外交官。（譯者：嚴思祺/核稿：陳政一）1070323