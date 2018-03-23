一反傳統作法 川普徵關稅衝中國而來

（中央社華盛頓23日綜合外電報導）自美國前總統尼克森及前國務卿季辛吉時代以來，美國便試圖將中國納入依循規則的國際經濟秩序，如今川普一改過去作法，針對中國銷美高達600億美元的貨品開徵關稅。

為回敬中國透過施壓及恐嚇手段取得美國技術及商業機密，白宮表示正在採取相應措施，包括川普對進口鋼鐵和鋁產品課徵關稅的重大變革。這些作為主要針對中國而來。

「紐約時報」報導，徵收關稅反映了兩大經濟巨頭關係生變。美中多年來進行高度結構化的對話，試圖就經濟和安全議題達成協議。如今白宮視這些對話及雙邊達成的協議為中方的空頭支票。