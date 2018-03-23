藻礁專家會議要延續 中油憂觀塘案期程

（中央社記者楊淑閔台北23日電）環保署召開專家會議，討論中油第三天然氣接收站改採「迴避藻礁方案」對藻礁的影響，但遭質疑資料不足，將另開延續會議。中油董事長戴謙憂心影響期程，盼各界正反意見並陳，到環差小組上討論。

環保署今天召開「觀塘工業區及工業專用港開發對大潭藻礁生態系統可能影響與因應」議題專家會議，討論中油第三天然氣接收站改採「迴避藻礁方案」方案，縮小填海造陸範圍，對藻礁生態的影響性。

不過，環團質疑專家當中有人曾獲中油補助，中立性不足，相關議題進行長達2小時左右的程序發言，一度引發紛爭。